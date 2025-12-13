مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل، گفت: تلاش ما بر این است تا زمستان بدون قطعی گاز را در اردبیل سپری کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - معرفت خدابنده گفت: سرما و شرایط جوی زمستانی امروز دیرتر از سالهای گذشته شروع شده، ولی شرکت گاز آمادگی کامل دارد تا بدون نگرانی و دغدغه تأمین گاز پایدار هم استانیها را به همراه واحدهای صنعتی، تجاری و سایر بخشها انجام دهد.
او افزود: به هیچ وجه قطعی گاز به ویژه در منازل نخواهیم داشت و پایداری گاز برای ما خط قرمز محسوب میشود و در کنار آمادگی کامل همکاران، برای تلاش مؤثر در پایداری تأمین انرژی سعی خواهیم کرد تا واحدهای صنعتی و نیروگاه اردبیل را به استفاده از سوخت دوم نیز ترغیب کنیم.
مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل تصریح کرد: هر چند در حال حاضر نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان گاز مصرف میکند، اما در صورت ضرورت از سوخت دوم استفاده خواهد کرد و هیچ نگرانی از بابت ذخیره سوخت دوم برای این مجموعه وجود ندارد.
خدابنده به راهاندازی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری اشاره کرد و گفت: در بازدیدی که از مجموعههای تولید محصولات مرتبط با شرکت گاز داشتیم، قراردادهایی را با برخی از مجموعههای تولیدی فناور به امضا رساندیم تا از ظرفیت آنها بیشتر استفاده کنیم.
او در ادامه تصریح کرد: خوشحال هستیم که جوانان خوشفکر در عرصه فناوری با ایدههای خلاق وارد شدند و قطعا به تولید محصولات با کیفیت و مرغوبیت بالا کمک خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: وظیفه ما در کنار تولید و تأمین گاز و پایداری انرژی و کمک به مصرف بهینه، استفاده از ابزارها و امکانات فناورانهای است تا جلوی مصرف بی رویه گاز نیز گرفته شود.
خدابنده بیان کرد: در این زمینه تجهیزات خوبی با بهرهگیری از فناوریهای جدید تولید شده و در این نمایشگاه نیز در معرض دید گذاشته شده بود که ما سعی خواهیم کرد از این تجهیزات و امکانات فناورانه با پیشرفتهای بهروز استفاده کنیم تا شرایط برای پایداری تأمین گاز و استفاده درست و اصولی از این انرژی پاک نیز فراهم آید.
منبع: شرکت گاز