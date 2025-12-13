استاندار گیلان با تاکید به اینکه استان گیلان با بحران رشد جمعیتی روبه روست، گفت: لذا به این استان در پرداخت سریع تسهیلات ازدواج و فرزند آوری باید نگاه ویژه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ، سمیه بشارتی _ هادی حق شناس، استاندار گیلان در جلسه شورای ساماندهی جوانان گیلان گفت : جوانان نیروهای توانمند هر جامعه ای شمرده می شوند.‌

استاندار گیلان با بیان اینکه روند رشد جمعیتی گیلان رو به کاهش است، افزود : مشکلات و موانع بحران جمعیتی گیلان شناسایی و هر چه سریع تر حل شود.‌



وی با اشاره به اینکه بحران جمعیتی یکی از معضلات گیلان و همچنین کشور می باشد، افزود : ارائه سریع تسهیلات وام ازدواج و فرزند آوری از اهم موضوعاتی است که باید بدان توجه ویژه شود.



حق شناس با اشاره به وضعیت جمعیتی گیلان خواستار پرداخت تسهیلات ویژه این استان از وزارت خانه ها شد، افزود : در این حوزه نامه نگاری لازم در اسرع وقت انجام می شود.



استاندار گیلان به آمار وفات و موالید استان اشاره و تصریح کرد: ۱۰هزار و ۹۰۴ نفر طی هشت ماه در گیلان متولد و ۱۳ هزار و ۱۲۷ نفر در این مدت فوت شدند.

وی با اشاره به اینکه گیلان از لحاظ فوتی نسبت به میانگین کشوری رشد داشت ، گفت : از لحاظ موالید گیلان نسبت به میانگین کشور رو به کاهش است.‌

حق شناس به آمار طلاق و ازدواج در استان اشاره و اذعان داشت : طبق آمارهای دریافتی طلاق در استان کاهش و ازدواج نیز نسبت به میانگین کشوری در وضعیت مطلوب قرار دارد.‌

در این نشست هر یک از اعضای شورای عملکرد جوانی جمعیت استان را ارائه و خواستار رفع موانع رشد جمعیت از نماینده عالی دولت در استان شدند.‌

اشتغال، مسکن، پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری و جهیزیه به نو عروسان نیازمند و همچنین اشتغال فرزندان ایثارگران استان از اهم موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.‌