باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا شریفی گفت: خادمیار شایان اسلامی از کارکنان انتظامی پلیس راهآهن تبریز، هنگام بازرسی کوپهها به کیف حاوی طلا برخورد و روند شناسایی مالک را آغاز کرد.
وی افزود: پس از بررسی مشخص شد اقلام داخل کیف حدود یک میلیارد تومان ارزش دارد و شایان اسلامی موضوع را به مراجع ذیصلاح گزارش کرد و همه اقلام سالم به صاحب آن تحویل داده شد.
دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان عجب شیر ادامه داد: اعضای ستادی این کانون با حضور در منزل خادمیار اسلامی با اهدای لوح سپاس و متبرکات حرم مطهر رضوی از او تجلیل کردند.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما