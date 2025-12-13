دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان عجب‌شیر از بازگرداندن یک کیف حاوی طلا و زیورآلات جا مانده در قطار با امانتداری یکی از خادمیاران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا شریفی گفت: خادمیار شایان اسلامی از کارکنان انتظامی پلیس راه‌آهن تبریز، هنگام بازرسی کوپه‌ها به کیف حاوی طلا برخورد و روند شناسایی مالک را آغاز کرد.

وی افزود: پس از بررسی مشخص شد اقلام داخل کیف حدود یک میلیارد تومان ارزش دارد و شایان اسلامی موضوع را به مراجع ذیصلاح گزارش کرد و همه اقلام سالم به صاحب آن تحویل داده شد.

دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان عجب شیر ادامه داد: اعضای ستادی این کانون با حضور در منزل خادمیار اسلامی با اهدای لوح سپاس و متبرکات حرم مطهر رضوی از او تجلیل کردند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: کانون خدمت رضوی ، پیدا شدن کیف
خبرهای مرتبط
کیف ۴۹ میلیارد ریالی در تبریز به صاحبش رسید
تحویل کیف ۳۲۰ میلیونی به صاحبش درتبریز
بازگرداندن طلا‌های گمشده پیرزن هشترودی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تجلیل از برترین‌های مسابقات قرآن بسیج در مراغه 
بازگرداندن کیف یک میلیارد تومانی گم شده در عجب شیر
درخشش ورزشکار نوجوان هوراندی در رقابت‌های کیوکوشین کاراته
آخرین اخبار
درخشش ورزشکار نوجوان هوراندی در رقابت‌های کیوکوشین کاراته
بازگرداندن کیف یک میلیارد تومانی گم شده در عجب شیر
تجلیل از برترین‌های مسابقات قرآن بسیج در مراغه 
شهرداری‌ها نقش محوری در توسعه متوازن شهری دارند
اجرای طرح مهر ماندگار در سراب
اهدای ۳۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند بنابی 
باید روی پای خود بایستیم
۲۳ مصدوم در واژگونی اتوبوس محور سرچم - اردبیل