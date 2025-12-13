بندرعباس و مناطق مرکزی استان اغلب بدون بارش قابل توجه خواهند بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی، تصاویر ماهوارهای و الگوهای حرکتی سامانههای بارشی، سامانه فعالی که از سمت غرب کشور وارد جنوب ایران شده است، امروز شنبه بهصورت پراکنده و ناحیهای بر بخشهایی از استان هرمزگان تأثیر می گذارد.
این سامانه اگرچه گسترده و سراسری نیست، اما در برخی مناطق استان شرایط برای وقوع بارش فراهمتر است. این سامانه بارشی با عبور از استانهای جنوبی و تغذیه رطوبتی از خلیج فارس و دریای عمان، موجب ناپایداریهای جوی و شکلگیری ابرهای بارانزا در هرمزگان شده است.
مناطق مستعد بارش در امروز شنبه
بر اساس آخرین تحلیلهای هواشناسی، بیشترین احتمال فعالیت سامانه و وقوع بارش امروز در نواحی شرقی استان هرمزگان از جمله شهرستان میناب، بخشهای توکهور و هشتبندی و روستاهای واقع در دامنهها و ارتفاعات این مناطق وجود دارد.
در این نواحی احتمال وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش بادهای لحظهای بیشتر از سایر نقاط استان پیشبینی میشود. همچنین در سواحل و مناطق جزیرهای استان شامل جزایر قشم و هرمز و نواحی ساحلی نزدیک به تنگه هرمز، به دلیل رطوبت بالاتر، افزایش ابر و بارشهای پراکنده و محلی دور از انتظار نیست. در برخی مناطق غربی استان از جمله اطراف بندرلنگه، شمیل و سیریک نیز احتمال بارشهای خفیف و کوتاهمدت وجود دارد، هرچند شدت آنها نسبت به شرق استان کمتر خواهد بود. در مقابل، برای شهر بندرعباس و مناطق مرکزی استان، آسمان عمدتاً نیمهابری تا ابری پیشبینی میشود و احتمال بارش قابل توجه پایین است.
بارندگیهای روزهای گذشته ، پارسیان پرباران
طی روزهای گذشته نیز فعالیت این سامانه در برخی نقاط استان منجر به ثبت بارندگی شده است. بر اساس گزارشهای هواشناسی، بیشترین میزان بارندگی در غرب و جزایر استان ثبت شده و در برخی مناطق از جمله شهرستان پارسیان، مقادیری بین حدود ۲۰ تا بیش از ۵۰ میلیمتر بارش گزارش شده است. در جزایری مانند لاوان و سیری نیز بارشهایی در بازه حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیمتر به ثبت رسیده و در سایر نقاط استان، از جمله مناطق مرکزی و شرقی، میزان بارندگی کمتر و بهصورت پراکنده بوده است.
بیشترین احتمال بارندگی امروز در ساعات بعدازظهر تا شب پیشبینی میشود و بارشها عمدتاً بهصورت کوتاهمدت و محلی رخ خواهند داد. با توجه به ماهیت رگباری بارشها، احتمال آبگرفتگی موقت معابر و مسیلها در برخی نقاط مستعد وجود دارد.