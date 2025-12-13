عملکرد خوب مهدی طارمی در فصل جاری رقابت‌های سوپرلیگ یونان باعث شده تا رسانه‌های این کشور به تمجید از مهاجم ایرانی بپردازند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مهدی طارمی در فصل جاری رقابت‌های سوپرلیگ یونان نمایش درخشانی با پیراهن المپیاکوس داشته و توانسته پس از ایوب ال‌کعبی، عنوان یکی از گلزن‌ترین بازیکنان سفید و قرمز‌های آتن را به خود اختصاص دهد. عملکرد این مهاجم ایرانی به حدی قابل توجه بوده که تحسین رسانه‌های یونانی را نیز به دنبال داشته است.

در همین رابطه، سایت یونانی «thrylos۲۴» با تمجید از نمایش‌های طارمی نوشت: مهدی طارمی با پیراهن المپیاکوس عملکردی خیره‌کننده از خود به جا گذاشته و نشان داده بازیکنی متوقف‌نشدنی است. این رسانه تأکید کرده که باشگاه المپیاکوس با جذب این مهاجم ایرانی، بهترین انتخاب ممکن را برای تقویت خط حمله خود انجام داده است. طارمی که سابقه حضور در تیم‌های بزرگی همچون اینتر را در کارنامه دارد، به‌خوبی توانسته کیفیت فنی و تجربه بالای خود را در ترکیب المپیاکوس به نمایش بگذارد.

نکته قابل توجه درباره طارمی، نقش تأثیرگذار او حتی در شرایطی است که به‌عنوان بازیکن جانشین وارد زمین می‌شود. این مهاجم ایرانی اغلب از روی نیمکت به بازی می‌آید؛ گاهی به جای ایوب ال‌کعبی و در بسیاری از مسابقات نیز برای همراهی او در خط حمله. با این حال، حضور طارمی چه به‌عنوان بازیکن اصلی و چه ذخیره، همواره با تأثیرگذاری مستقیم در نتیجه مسابقات همراه بوده است.

در دیدار المپیاکوس مقابل پانسرایکوس که با پیروزی ۵ بر صفر سفید و قرمز‌ها همراه شد، طارمی از دقیقه ۶۸ وارد زمین شد و دو گل پایانی تیمش را به ثمر رساند. او همچنین یک پنالتی نیز برای تیمش گرفت که یازیچی موفق به گل‌کردن آن نشد.

در دربی مقابل پاناتینایکوس که با تساوی یک بر یک به پایان رسید، طارمی از دقیقه ۸۰ به میدان آمد و در دقیقه ۹۲ با ارسال پاس گل، نقش مهمی در به ثمر رسیدن گل تساوی توسط ال‌کعبی ایفا کرد.

در دیدار برابر آترومیتوس که المپیاکوس با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید، طارمی بار دیگر از دقیقه ۶۸ وارد زمین شد و دو گل پایانی تیمش را به نام خود ثبت کرد.

در مسابقه مقابل رئال که با شکست ۴ بر ۳ المپیاکوس همراه بود، این مهاجم ایرانی در دقیقه ۲۸ وارد زمین شد و موفق شد گل دوم تیمش را به ثمر برساند.

در دیدار کایرات مقابل المپیاکوس که با پیروزی یک بر صفر سفید و قرمز‌ها به پایان رسید، طارمی از دقیقه ۶۲ به زمین آمد و پاس گل تنها گل مسابقه را برای ژلسون فراهم کرد.

او همچنین در دیدار مقابل آاک که با پیروزی ۲ بر صفر المپیاکوس همراه بود، موفق شد یکی از گل‌های تیمش را به ثمر برساند.

بر اساس این آمار، مهدی طارمی در نقش بازیکن تعویضی تاکنون موفق به ثبت پنج گل، دو پاس گل و گرفتن یک ضربه پنالتی شده است؛ آماری که به‌خوبی نشان‌دهنده تأثیرگذاری بالای این مهاجم ایرانی در ترکیب المپیاکوس است.

محمدیان: عبدالرشید سعدالله یف لحظه آخر از حضور در ایران پشیمان شد
سیداکوف: سطح لیگ کشتی ایران بالا بود/ شور و هیجان سالن عالی بود+ فیلم
غلامرضا محمدی: تیم ساری دنبال بهانه بود که کشتی نگیرد/ امروز با اقتدار بیشتری این تیم را شکست می‌دادیم
ابراهیم کادیف: تماشاگران ایران را خیلی دوست دارم
نباید قرعه ایران در جام جهانی را آسان بدانیم/ ترکیب تیم ملی تقریبا شناخته شده است
علی عسگری: قهرمانی پرسپولیس در نیم فصل دست خودش نیست
غلامرضا محمدی: تیم ساری دنبال بهانه بود که کشتی نگیرد/ امروز با اقتدار بیشتری این تیم را شکست می‌دادیم
ابراهیم کادیف: تماشاگران ایران را خیلی دوست دارم
محمدیان: عبدالرشید سعدالله یف لحظه آخر از حضور در ایران پشیمان شد
سیداکوف: سطح لیگ کشتی ایران بالا بود/ شور و هیجان سالن عالی بود+ فیلم
امیررضا معصومی: اگر حرفی نمی زنم از روی احترام و ادب است/ مشکلی با فدراسیون کشتی ندارم
دبیر: معصومی بداند کشتی فقط مدال نیست/ کاهش وزن پیاپی قاسمپور را دچار مشکل کرده
پیام وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی والیبال دانش‌آموزی ایران پس از قهرمانی جهان
کاوه: حواشی فینال زیبنده کشتی نبود/ یزدانی فراتر از تصور بود
تیم استقلال در مراسم اهدای مدال لیگ برتر کشتی آزاد شرکت نکرد+ فیلم
معصومی: از دبیر خواهش می‌کنم یک تصمیم درست بگیرد/ نمی‌دانم چرا تیم ساری انصراف داد