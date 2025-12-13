معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در بنادر کشور ارتقای سه بندر به نسل سوم تا پایان برنامه هفتم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌ کباری - سعید رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه بنادری کشور و یکی از تکالیف مهم  آن است که سه بندر را به نسل ۳ تا پایان برنامه هفتم ارتقا دهیم.

وی ادامه داد: در سفر اخیرم به آیمو، و در حاشیه اجلاس ملاقات‌های دوجانبه زیادی داشتم، یکی از آن‌ها با رئیس دانشگاه جهانی دریانوردی بود. به  آنهاگفتم که به نظر ما نمی‌شود بندر نسل جدید را با کارکنان نسل یک یا دو ایجاد کرد. بنابراین، کارکنان ما باید ارتباط پیدا کنند و داشته باشند.

او بیان کرد: توسعه سرمایه انسانی بسیار مهم است و فاصله طولانی از آخرین دوره‌ای که برخی از همکاران ما اعزام شدند و آموزش دیدند وجود دارد.

رسولی با اشاره به اینکه ما ظرفیت‌های علمی بسیار خوبی در کشور داریم و شما این را بهتر می‌دانید؛ در حوزه علم و دانش، ما جایگاه بسیار رفیعی داریم گفت: اما افزایش دانش بومی و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه‌های داخلی و محافل مراکز دانشگاهی و تحقیقات جهانی، می‌تواند به ما کمک کند. دستور کار ما برگزاری نشست‌های متعددی با وزارت علوم است.

وی اظهار داشت: در مورد اقتصاد دریا محور، باید بگویم که کشور ما تازگی دریا پیدا نکرده و با یک پدیده جدید مواجه نشده است. اما به نظر می‌رسد که کم‌کاری، کم‌توجهی یا آفت‌های اقتصاد نفتی باعث شده که ما از نعمت‌های زیادی که کشورمان دارد، غافل شویم و اقتصادم ما تک‌بعدی شده است. این مسئله تاریخی است و مربوط به دولت نیست، بلکه به تاریخ مربوط می‌شود و به این مسئله کم‌توجهی شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: با تاکید مقام معظم رهبری، منشور کاملی از توجه به دریا و اقتصاد دریا ابلاغ شده است و این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد : اعتقاد من  آن است که اقتصاد دریا منبع رفاه نسل‌های آینده است و می‌تواند در رفع نابرابری‌ها نقش ایفا کند. اقتصاد دریا محور، موضوعی مرکب و وسیع است که دستگاه‌های مختلف باید با هم همکاری کنند. 

او بیان کرد: ما باید از ظرفیت ارزنده‌ای که کشور دارد، بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل را به خوبی بهره‌مند شویم. این روزها، شما می‌بینید که همایش‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌ها با این عنوان برگزار می‌شود.

وی افزود: مردم ما از دیرباز اقتصاد مقاومتی را با گوشت و پوستشان درک کردند و اقتصاد آنها از دریا تامین شد. نه فقط خودشان، بلکه یک جریان اقتصادی ایجاد کرده‌اند که از جیب خودشان پول گذاشته و لنج درست کرده‌اند، چه برای تجارت و چه برای صیادی، و یک کسب و کار برای خودشان ایجاد کرده‌اند.

وی ادامه داد:امروز در تلاش هستیم تا به مشکلات و کارهای زمین‌مانده‌ای که نیاز به دستورالعمل خاصی ندارند، پرداخته و به آن‌ها رسیدگی کنیم. این اقدامات تنها نیاز به گفت‌وگو و تعامل دارند تا بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.

وی با اشاره به اتصال ریلی به بندر چابهار هم گفت: همه ما منتظر شنیدن خبر اتصال ریلی به بندر چابهار هستیم. این اتصال می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد. اما سوال این است که آیا صرفاً با این اتصال، یک جهش اقتصادی ناگهانی شاهد خواهیم بود یا اینکه نیاز به تمهیدات بیشتری داریم؟

وی با اشاره به پیش‌نیازهای اقتصادی این بخش هم گفت: باید توجه داشت که برخی از اقدامات به صورت همزمان قابل انجام هستند، در حالی که برخی دیگر به پیش‌نیازهایی نیاز دارند. بنابراین، ما باید تصمیم بگیریم که کدام اقدامات را می‌توانیم به طور موازی پیش ببریم و کدام‌ها نیاز به برنامه‌ریزی بیشتری دارند.

وی با اشاره به اینکه  یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم، ناهماهنگی‌های بین دستگاهی ودرون دستگاهی است گفت:این ناهماهنگی‌ها به دو شکل وجود دارند:  ناهماهنگی درون‌دستگاهی: مشکلاتی که در داخل یک سازمان به وجود می‌آید و مانع از پیشبرد کارها می‌شود. ناهماهنگی بین‌دستگاهی: عدم هم‌افزایی و همکاری بین سازمان‌های مختلف که به کاهش سرعت پیشرفت پروژه‌ها منجر می‌شود.

وی افزود: در زمان جنگ ۱۲ روزه، ما تجربه کردیم که در کنار چالش‌های نظامی، هماهنگی داخلی نیز بسیار مهم است. وقتی که فشارهای خارجی مانند تحریم‌ها وجود دارد، هماهنگی داخلی می‌تواند به عنوان یک مانع بزرگ عمل کند.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم از ظرفیت‌های بندر اقیانوسی چابهار به بهترین نحو استفاده کنیم، نیازمند هم‌افزایی و همکاری بین دستگاه‌های مختلف هستیم. تنها در این صورت است که می‌توانیم به اهداف اقتصادی خود دست یابیم و از چالش‌های موجود عبور کنیم.

 

