تصادف یک موتورسیکلت با سه سرنشین نوجوان با یک دستگاه لودر در ورودی بندر کوهستک شهرستان سیریک هرمزگان موجب مرگ هر ۳ نوجوان سرنشین موتورسیکلت شد.

دو تصادف موتورسیکلت در شهرستان‌های سیریک و بندر خمیر استان هرمزگان، موجب مرگ ۵ نوجوان شد.

شب گذشته تصادف یک دستگاه موتورسیکلت با سه سرنشین نوجوان با یک دستگاه لودر در ورودی بندر کوهستک شهرستان سیریک موجب مرگ هر ۳ نوجوان سرنشین موتورسیکلت شد.

مرگ ۵ نوجوان در دو تصادف موتوری در هرمزگان

بندر کوهستک که یکی از بنادر مهم شهرستان سیریک در استان هرمزگان محسوب می‌شود، روز گذشته پس از انتشار این خبر در شوک و اندوه فرو رفت.

همچنین چهارشنبه شب در تصادف دو موتورسیکلت در روستای کشار بندرخمیر هرمزگان دو نوجوان دانش آموز ۱۴ و ۱۷ ساله جان خود را از دست دادند.

