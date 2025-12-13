باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - باشگاه استقلال تهران به جز قهرمانی فرهاد مجیدی پس از سالها با استقلال و قهرمانی در جام حذفی توفیق چندانی در فوتبال نداشته است و در فصل اخیر البته مدیران جدید استقلال تصمیم گرفتند در دیگر رشتهها نیز تیمداری کنند و این اقدام آنها جای تمجید دارد.
استقلال در فوتبال و فوتسال بانوان، کشتی، هندبال، بسکتبال و ... در حال حاضر تیمهای زیادی در سطح اول ورزش کشور دارد و همین روز گذشته بود که تیم کشتی استقلال تحت عنوان جویبار در رقابتهای لیگ برتر کشتی به نایب قهرمانی رسید.
اما استقلال حداقل پس از حضور مالک جدید هزینههای زیادی در فوتبال و رشتههای غیر فوتبالی داشته است، اما انتظارات در حد این هزینهها برآورده نشده است.
تیم استقلال در آسیا خیلی خوب نبود و در لیگ برتر فوتبال هم نوسان زیادی دارد و این موضوع در سالها گذشته نیز مشهود بوده است.
استقلال در بحث فنی از دیگر رقبا چیزی کم ندارد و بازیکنان بزرگ و تاثیر گذاری در این تیم حضور دارند، اما تنها نکتهای که استقلالیها در بحث مدیریت، بازیکن و هوادار در سالهای اخیر داشتهاند توهم توطئه علیه این تیم است.
تمرکز استقلال بیش از اینکه روی مسائل فنی باشد روی اتفاقات حاشیهای است و اگر چه دیگر تیمها هم در زمان نتیجه نکرفتن و ناکامی به این مسائل دامن میزنند، اما در استقلال ایمن موضوع مشهودتر است.
پس از رقابتهای کشتی که استقلال در فینال جام را به بانک شهر واگذار کرد شخص اول باشگاه در پیامی مدعی شد همه عوامل دست به دست هم دادهاند تا استقلال نتیجه نگیرد درست همان چیزی که در کانالهای هواداری استقلال هر روز مشاهده میشود.
طبق نظریههای روانشناسی تاثیر احساسات منفی ۳ برابر بیشتر از تاثیر احساسات مثبت است و این موضوع سالهای سال است که به استقلال ضربه میزند.
وقتی مدیر یک باشگاه و ارشدترین مسئول با این توهم به رویدادهای پیش رو مینگرد از بازیکن و هوادار و ... توقعی نمیتوان داشت.
جنبه دیگر این موضوع که شاید از دید مدیران مفید است هوچیگری است که شاید در بازیهای آینده جدا از بحثهای فنی به یک باشگاه یا یک تیم کمک خواهد کرد و این دیدگاه اصولی نیست و اگر به صورت مقطعی هم عوامل را تحت تاثیر پول یا قدرت هوادارای یک تیم قرار دهد به هیچ وجه ماندگار نخواهد بود.
طبق مطالعات برخی جامعه شناسان و روانشناسان اقدامات منفی میتواند به سرعت از فردی به فرد دیگر منتقل شود و در یک محیط کاری، منفی گرایی میتواند منجر به کاهش عملکرد و روحیه کارمندان یا کارگران شود و در طولانی مدت، ممکن است به اعتبار یک مجموعه آسیب برساند و عملکرد را تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
امیدواریم استقلال که در سالهای اخیر به این مسائل توجه زیادی داشته است و باز هم نتیجه نگرفته از این پس با رویکرد جدید و با دیدگاه مثبنت به مسابقات برگردد و تاث یر آنرا در نتایج تیمهای مختلفش احساس کند.
این موضوع در مورد پرسپولیس و به تازگی تراکتوریها نیز صدق میکند، اما همانظور که گفتیم در استقلال این موضوع مشهودتر است و شاید دلایل اینکه این تیم به ایده آلهای خود نمیرسد همین توجه زیاد به رقبا، عوامل برگزاری و نکات منفی و توهم زا است که آبیهای پایتخت که یکی از قطبهای فوتبال ایران محسوب میشود را از ایده آل دور کرده است.