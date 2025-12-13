باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با افزایش بی‌حوصلگی و عصبانیت‌های ناگهانی، متخصصان تغذیه هشدار می‌دهند که این تغییرات همیشه ناشی از فشارهای اجتماعی نیست و کمبود ویتامین‌های B6، B9 و B12 می‌تواند عامل پنهان افت انرژی و اختلالات خلقی باشد.

مشاهده دقیق در یک گشت و گذار کوتاه در کوچه و خیابان‌های شهر و گفت‌وگو با افراد مختلف، ازدیاد بی‌حوصلگی و عصبانیت‌های ناگهانی را به چشم بیننده می‌آورد.یکی پس از فروکش کردن عصبانیت لحظه‌ای‌اش می‌گفت: گاهی خودم هم تعجب می‌کنم که چرا از کوچک‌ترین حرف‌ها ناراحت می‌شوم و انرژی ندارم.برخی این وضعیت را صرفا ناشی از معضلات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مانند فشارهای زندگی و تنش‌های روزمره عنوان می‌کنند اما نتایج تحقیات ناشی از چند آزمایش‌ ساده نشان می‌دهد بسیاری از این افراد سطح ویتامین‌های B6، B9 و B12 پایینی دارند؛ موضوعی که پزشکان آن را «سکوت خطرناک سه ویتامین کمیاب» می‌نامند.

سکوت خطرناک سه ویتامین کمیاب تحقیقات تازه نشان می‌دهد بدن برای تنظیم خلق‌وخو، ساخت انتقال‌دهنده‌های عصبی مانند سروتونین و کاهش التهاب‌های عصبی، به مقدار کافی ویتامین‌های B6، B9 (فولات) و B12 نیاز دارد.کمبود هر یک از این ویتامین‌ها می‌تواند خود را با خستگی مفرط، ریزش مو، بی‌قراری، کاهش تمرکز، تحریک‌پذیری و حتی گزگز دست و پا نشان دهد.