سابقات نجات غریق قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار شد و با قهرمانی تیم دانشگاه تهران به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - این دوره از رقابت‌ها که با هدف ارتقای مهارت‌های امداد و نجات، تقویت روحیه کار تیمی و ترویج ورزش‌های آبی در بین دانشجویان برگزار شد، ۹۶ شرکت کننده از ۱۸ دانشگاه کشور در ۵ ماده به مدت ۲ روز در محل استخر بین‌المللی دانشگاه خوارزمی برگزار و نتایج زیر به دست آمد.

در پایان این مسابقات تیم دانشگاه تهران به مقام قهرمانی رسید، تیم دانشگاه شهید بهشتی دوم شد و تیم موسسه آموزش عالی زند شیراز در جایگاه سوم قرار گرفت.

این رقابت‌ها در بخش دختران، این هفته به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، به تیم‌ها و نفرات برتر کاپ، مدال و حکم قهرمانی اهدا شد.

منبع: روابط عمومی سازمان امور دانشجویان

برچسب ها: امداد و نجات ، سازمان امور دانشجویان
خبرهای مرتبط
نجات فرد گمشده و مصدوم در جنگل‌های ساری
نتایج ششمین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم ۲۳ آذرماه منتشر می‌شود
شش مصدوم به دنبال برخورد دو خودرو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بلع ناخواسته رژلب و افزایش خطر جذب فلزات سنگین
مصرف دارو‌های ضدافسردگی در دوران شیردهی خطری برای رشد مغز نوزاد ندارد
ارتقای سلامت روان سالمندان با فعالیت بدنی مبتنی بر اینترنت
ثبت نام بیش از ۲۱۰ هزار داوطلب کنکور ارشد/ فردا، آخرین مهلت نام‌نویسی
امید تازه برای درمان کمردرد‌های مزمن و ترمیم دیسک بین‌مهره‌ای
دانشگاه تهران قهرمان مسابقات نجات غریق دانشگاه‌های کشور شد
آخرین اخبار
امید تازه برای درمان کمردرد‌های مزمن و ترمیم دیسک بین‌مهره‌ای
دانشگاه تهران قهرمان مسابقات نجات غریق دانشگاه‌های کشور شد
ثبت نام بیش از ۲۱۰ هزار داوطلب کنکور ارشد/ فردا، آخرین مهلت نام‌نویسی
ارتقای سلامت روان سالمندان با فعالیت بدنی مبتنی بر اینترنت
بلع ناخواسته رژلب و افزایش خطر جذب فلزات سنگین
مصرف دارو‌های ضدافسردگی در دوران شیردهی خطری برای رشد مغز نوزاد ندارد
مقابله با اوتیسم با اصلاح سبک زندگی و تغذیه + فیلم
افتتاح مدرسه جدید ایرانیان دوحه با حضور وزیر آموزش و پرورش
عدم کمبود دارو با پرداخت به موقع معوقات صندوق‌های بیمه‌گر + فیلم
درخشش دانش پژوهان دختر تهرانی در مسابقات قهرمانی تیمی ریاضیات جهان
انتشار اسامی محصولات غیرمجاز مراقبت از پوست