باشگاه خبرنگاران جوان - این دوره از رقابت‌ها که با هدف ارتقای مهارت‌های امداد و نجات، تقویت روحیه کار تیمی و ترویج ورزش‌های آبی در بین دانشجویان برگزار شد، ۹۶ شرکت کننده از ۱۸ دانشگاه کشور در ۵ ماده به مدت ۲ روز در محل استخر بین‌المللی دانشگاه خوارزمی برگزار و نتایج زیر به دست آمد.

در پایان این مسابقات تیم دانشگاه تهران به مقام قهرمانی رسید، تیم دانشگاه شهید بهشتی دوم شد و تیم موسسه آموزش عالی زند شیراز در جایگاه سوم قرار گرفت.

این رقابت‌ها در بخش دختران، این هفته به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، به تیم‌ها و نفرات برتر کاپ، مدال و حکم قهرمانی اهدا شد.

منبع: روابط عمومی سازمان امور دانشجویان