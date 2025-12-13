مدیر کل فرودگاه‌های خوزستان گفت: مه غلیظ در اهواز سه پرواز فرودگاه بین المللی این شهرستان را لغو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رزاز مدیر کل فرودگاه‌های خوزستان گفت: سه پرواز شرکت‌های وارش، اطلس و قشم مسیر اهواز به تهران امروز به دلیل شدت مه گرفتگی لغو شدند.

وی گفت: سایر پرواز‌های این فرودگاه نیز تا اطلاع ثانوی و بعد از بهبود شرایط جوی برقرار خواهد شد.

اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع مه و کاهش دید افقی از اوایل جمعه هفته جاری تا اواسط وقت در کل مناطق استان به ویژه جاده‌های کوهستانی و راه‌های منتهی به مرکز استان هشدار سطح قرمز صادرکرده بود و مه‌گرفتگی را تا اواسط هفته جاری پیش بینی کرده است.

کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به دلیل افزایش شاخص آلودگی هوا و مه غلیظ، فعالیت مدارس و دانشگاه‌های استان در روز شنبه ۲۲ آذر ماه جاری غیرحضوری است.

