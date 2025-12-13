باشگاه خبرنگاران جوان - بارش سنگین تگرگ، روستای «الیف» از توابع شهرستان کازرون استان فارس را سفیدپوش کرد. این بارش که به صورت ناگهانی تگرگ در نخستین بارش پاییزی، از عصر روز گذشته شروع به بارش کرد؛ این روستا را سفیدپوش کرد و خساراتی به همراه داشت.

این بارش علاوه بر ایجاد منظره‌ای غیرمعمول، باعث آسیب به جنگل‌های اطراف، مسدود شدن راه‌های دسترسی روستا و تلف شدن چند رأس دام شد.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

