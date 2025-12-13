سریال کمدی «شیش ماهه» به کارگردانی مهران مدیری و تهیه‌کنندگی جواد فرحانی، در ۱۷ قسمت از اواخر آذرماه از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال تلویزیونی «شیش ماهه» جدیدترین اثر کمدی مهران مدیری است که به‌زودی از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. این مجموعه به تهیه‌کنندگی جواد فرحانی در قالب ۱۷ قسمت تولید شده و قرار است از اواخر آذرماه مهمان خانه‌های مخاطبان باشد.

در این سریال جمعی از بازیگران مطرح عرصه طنز و تلویزیون حضور دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به مهران مدیری، علیرضا خمسه، سید جواد رضویان، حسن معجونی، مریم سعادت، ناهید مسلمی، سحر زکریا و نیما شعبان‌نژاد اشاره کرد. همچنین محمد شعبانپور ایفاگر نقش اصلی این مجموعه کمدی است.

«شیش ماهه» با بهره‌گیری از فضای طنز اجتماعی و حضور چهره‌های شناخته‌شده، یکی از آثار تازه مرکز سیمافیلم است که در جدول پخش پاییزی شبکه سه جانمایی شده است.

 

برچسب ها: فیلم و سریال ، مهران مدیری ، سریال تلویزیونی
