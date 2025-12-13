امیرمحمد حقیقت شناس در دور اول مقابل رقیبی از هند قرار گرفت و به پیروزی دست یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - امیرمحمد حقیقت شناس در دور اول مقابل ماروگان از هند قرار گرفت و در دو راند متوالی شد به پیروزی دست یابد. 

این پاراتکواندوکار وزن ۷۰- کیلوگرم ایران با شکست حریف هندی به نیمه نهایی راه پیدا کرد.

