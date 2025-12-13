امیرمحمد حقیقت شناس در دور اول مقابل رقیبی از هند قرار گرفت و به پیروزی دست یابد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0628\u0627\u0642\u0631\u06cc - \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0645\u062d\u0645\u062f \u062d\u0642\u06cc\u0642\u062a \u0634\u0646\u0627\u0633 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0631 \u0627\u0648\u0644 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0645\u0627\u0631\u0648\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0647\u0646\u062f \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u062f\u0631 \u062f\u0648 \u0631\u0627\u0646\u062f \u0645\u062a\u0648\u0627\u0644\u06cc \u0634\u062f \u0628\u0647 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u062f\u0633\u062a \u06cc\u0627\u0628\u062f.\u00a0\n\u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0627\u0631\u0627\u062a\u06a9\u0648\u0627\u0646\u062f\u0648\u06a9\u0627\u0631 \u0648\u0632\u0646 \u06f7\u06f0- \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062d\u0631\u06cc\u0641 \u0647\u0646\u062f\u06cc \u0628\u0647 \u0646\u06cc\u0645\u0647 \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627\u0647 \u067e\u06cc\u062f\u0627 \u06a9\u0631\u062f.