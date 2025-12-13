معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: مبارزه با قاچاق در استان‌های عمقی کشور رها شده و این مسئله باعث شده فشار کاری بیشتری به استان‌های مرزی، از جمله کردستان، وارد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان-  پریسا بهرامی؛  علی‌اکبر ورمقانی  در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار داشت: بخش قابل توجهی از سوخت و دام قاچاق کشف‌شده در مرز‌های کردستان، متعلق به استان‌های مرکزی کشور است، اما این مشکلات نباید بهانه‌ای برای کوتاهی در انجام وظایف باشد.

وی تأکید کرد: در توزیع گوشت دام قاچاق مکشوفه، مراکز حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی، مراکز شبانه‌روزی و سایر نهاد‌های حمایتی در اولویت قرار گیرند و در صورت توزیع در سطح جامعه، با توجه به عرضه زیر قیمت بازار، لازم است مراکز توزیع افزایش یافته و اطلاع‌رسانی مناسبی به مردم انجام شود.

ورمقانی تدوین «شیوه‌نامه پیشنهادی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان کردستان برای کشور» را اقدامی مناسب دانست و خواستار بازنگری کارشناسی و دقیق این شیوه‌نامه شد. وی خاطرنشان کرد: هدف این شیوه‌نامه باید پیشگیری از قاچاق و رفع ایرادات شیوه‌نامه‌های قبلی باشد و لازم است از هرگونه تناقض و مغایرت با قوانین بالادستی پرهیز شود.

برچسب ها: کردستان ، مبارزه با قاچاق ، ارز
