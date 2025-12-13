رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس اتیوپی با یکدیگر دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و تاگسه چافو، رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی در بهارستان با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

قرار است بعد از پایان این دیدار، نشست خبری روسای مجالس ایران و اتیوپی برگزار شود.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، اتیوپی
خبرهای مرتبط
قالیباف: لایحه حمایت از زنان نباید معطل بماند
سوال نمایندگان از وزیر نیرو در دستورکار مجلس
توضیحات قالیباف درخصوص فرایند استیضاح
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پالایشگاه‌های آدیش و سیراف تا آخر سال وارد مدار تولید بنزین می‌شوند
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۲ آذر
انتخاب اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی
دیدار قالیباف با رئیس مجلس اتیوپی
آخرین اخبار
دیدار قالیباف با رئیس مجلس اتیوپی
انتخاب اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۲ آذر
پالایشگاه‌های آدیش و سیراف تا آخر سال وارد مدار تولید بنزین می‌شوند
معاون رییس‌جمهور: ۵۵ نهاد شورایی منحل شد/ ۱۱۳ شورای دیگر در انتظار بررسی
عراقچی به همتای لبنانی خود الفبای دیپلماسی را می‌آموزد
پزشکیان: سفربه قزاقستان و ترکمنستان دستاورد‌های خوبی داشت/ تقویت روابط صمیمی با همسایگان
پزشکیان به تهران بازگشت
انتقال ۴ زندانی ایرانی از گرجستان به کشور
فرج کمیجانی دبیرکل «مجمع فرهنگیان ایران اسلامی» شد
پزشکیان عشق‌آباد را به مقصد تهران ترک کرد
تاکید سران ایران و پاکستان بر تقویت همکاری‌های مشترک و تسریع در اجرای توافقات
پزشکیان: تکمیل پروژه ریلی بصره-شلمچه از اولویت‌های اصلی ایران برای گسترش روابط با عراق است
پزشکیان: مصمم هستیم توافق جامع با روسیه را عملیاتی کنیم
گسترش بی‌عفتی از عوامل اصلی افزایش طلاق و فروپاشی خانواده‌هاست/ هدف اصلی دشمنان، استحاله هویتی نسل جوان است
وزرای امور خارجه ایران و پاکستان دیدار کردند
عارف: عقب ماندگی در تکمیل برنامه سلامت الکترونیک باید جبران شود