۴ بازیکن به باشگاه پرسپولیس برای نقل و انتقالات زمستانی معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - شنیدهها حاکیست باشگاه پرسپولیس به زودی و در نیم فصل قرارداد سرژ اوریه را فسخ میکند و پرسپولیسیها به دنبال یک دفاع راست باتجربه برای نیم فصل دوم هستند.
گفته میشود رامین رضاییان از شرایطش در استقلال راضی نیست و اگر به همین منوال پیش برود او جام جهانی را نیز از دست میدهد چرا که صالح حردانی از آمادگی بالایی برخوردار است و قلعه نویی به بازی او اعتقاد دارد همچنین با توجه به جوانی آریا یوسفی او دیگر گزینه حضور در جام جهانی و در پست دفاع راست است و بعید نیست رامین رضاییان باز هم به پرسپولیس برگردد، اما این موضوع برای هواداران پرسپولیس قابل هضم نیست و باید دید اوسمار در اینباره چه تصمیمی بگیرد هر چند که رامین بدش نمیآید باز هم در یکی از کشورهای عربی لژیونر شود.
از طرفی عارف آقاسی مدافع استقلال در حال مذاکره برای جدایی از جمع آبیهای پایتخت است و پرسپولیس به دنبال یک مدافع میانی در نیم فصل دوم است و البته اگر استقلالیها با این بازیکن به توافق نرسند شاید او هم بتواند گزینهای برای قرمزهای پایتخت باشد.
اما در پست مهاجم شهاب زاهدی که در لیگ ژاپن در ۲ سال گذشته عملکرد مناسبی داشته است و شهریار مغانلو که در لیگ امارات شاغل و سابقه بازی در تیم پرسپولیس را هم در کارنامه دارد از گزینههای خط حمله برای پرسپولیس محسوب میشوند.
باید دید از جمع این ۴ بازیکن کدام به ترکیب پرسپولیس در نیم فصل دوم اضافه میشوند؟