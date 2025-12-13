با هدف تنظیم بازار، توزیع برنج در خوزستان از فردا آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در راستای توزیع مناسب کالا‌های اساسی و تنظیم بازار توزیع بیش از یک هزار تن برنج در شهر‌های مختلف استان از فردا بیست و سوم آذرماه آغاز می‌شود.

جمشید بنی فری با اشاره به اینکه این توزیع براساس تخصیص سهمیه برنج به استان بوده است، ادامه داد: این برنج‌ها از نوع هندی و با نرخ مصوب کیلویی یک هزار و ۲۷۰ تومان عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: این برنج‌ها از طریق مراکز فروش مجاز و فروشگاه‌ای زنجیره‌ای عرضه می‌شود و نظارت کامل بر روند توزیع این کالا‌ها توسط بازرسان انجام می‌شود.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: جهاد کشاورزی خوزستان ، توزیع برنج
خبرهای مرتبط
توزیع ۴ هزار تن برنج در بازار استان همدان در ماه رمضان
مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع کشاورزی کارون
برنج دانه بلند وارداتی در ۶ شبکه فروشگاهی خوزستان در حال توزیع است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدارس و دانشگاه‌های خوزستان در روز شنبه غیرحضوری شد 
آلودگی هوا در ۹ شهر خوزستان
لغو سه پرواز فرودگاه اهواز به دلیل مه گرفتگی
از فردا، توزیع بیش از یک هزار برنج در خوزستان
بازگشایی مسیر‌های عشایری مسدود شده در خوزستان تا پایان هفته
آخرین اخبار
از فردا، توزیع بیش از یک هزار برنج در خوزستان
بازگشایی مسیر‌های عشایری مسدود شده در خوزستان تا پایان هفته
لغو سه پرواز فرودگاه اهواز به دلیل مه گرفتگی
آلودگی هوا در ۹ شهر خوزستان
مدارس و دانشگاه‌های خوزستان در روز شنبه غیرحضوری شد 
تاکید امام جمعه اهواز بر صرفه جویی و دوری از مصرف گرایی
۶ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم آلودگی