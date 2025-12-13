باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه رادیویی مقاومت در دوره جدید فعالیت خود سه محور راهبردی را دنبال می‌کند. نخست، گفتمان‌سازی مقاومت عقلانی و امیدمحور در پیوند با مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی و بیانات رهبر معظم انقلاب؛ دوم، تقویت همبستگی اجتماعی از طریق روایت مردمی دفاع ۱۲ روزه و تأکید بر نقش زنان، جوانان و نیروهای مردمی؛ و سوم، مقابله با جنگ شناختی دشمن که ابعاد شکست‌های نظام سلطه را برای افکار عمومی روشن می‌سازد.

رادیو مقاومت امسال در بازه زمانی ۱ تا ۳۰ دی‌ماه با محوریت ۷ تکلیف راهبردی رهبر معظم انقلاب درباره جنگ ۱۲ روزه، برنامه‌سازی خواهد کرد؛ تکالیفی همچون تبیین اقتدار ملی، بازتاب اتحاد و مقاومت مردمی، امیدآفرینی در حوزه پیشرفت، تعمیق دشمن‌شناسی در بستر حافظه گفتمانی ۹ دی، و مردمی‌سازی روایت مقاومت.

ویژه برنامه شروع به کار رادیو مقاومت اول دی‌ماه از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و مخاطبان می‌توانند صدای مقاومت را روی موج FM ردیف ۹۵ مگاهرتز دریافت کنند.