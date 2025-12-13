فدراسیون جهانی فوتبال به هشدار ایران و مصر برای جلوگیری از برگزاری مراسم حمایت از همجنسگرایان بی اعتنایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - اگرچه فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) هنوز به صورت رسمی به موضوع مراسم حمایت از همجنسگرایان در روز مصاف تیم‌های ملی ایران و مصر در هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در شهر سیاتل واکنشی رسمی نشان نداده، اما شواهد و قراین حاکی از آن است که این سازمان قصد ندارد علیه این قضیه موضع‌گیری کند. در واقع طبق ادعای مقامات برگزارکننده مراسم مذکور، فیفا نه تنها مخالفتی با این موضوع ندارد بلکه حتی مجوز‌هایی برای تبلیغ همجنسگرایی در داخل ورزشگاه را هم صادر کرده است.

در واقع طبق اعلام یکی از سخنگویان مراسم حمایت از همجنسگرایان موسوم به «Pride Match»، این مراسم مطابق برنامه از پیش تعیین‌شده در شهر سیاتل برگزار خواهد شد. در این میان برخی منابع خبری از جمله نشریه گاردین حتی از صدور مجوز حمل پرچم‌های رنگین‌کمانی مربوط به همجنسگرایان توسط هواداران در داخل ورزشگاه سی‌هاوک لومن‌فیلد محل برگزاری بازی تیم‌های ملی ایران و مصر خبر داده‌اند.

کشور‌های ایران و مصر در سومین بازی از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در سیاتل آمریکا به مصاف هم می‌روند و این در حالی است که هر دو کشور و هوادارانشان مخالف برگزاری این مراسم هستند و معتقدند در بازی دو کشور مسلمان برگزاری این مراسم بی اخلاقی است.

به نظر می‌رسد این اتفاق به یکی از بزرگترین چالش‌های جام جهانی آمریکا تبدیل شود.