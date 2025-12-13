مدیرکل نیروی انسانی سازمان بهزیستی با اشاره به استخدام ۴۴۰۳ نفر از افراد دارای معلولیت در ۴۶ دستگاه اجرایی، گفت: بیشترین سهمیه مربوط به وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی افشاری ضمن تشریح جزئیات دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت، گفت: در این دوره ۴۴۰۳ نفر استخدام می‌شوند، مجوز اولیه استخدام نیز از سوی سازمان اداری و استخدامی برای ۴۶ دستگاه اجرایی صادر شده است که در این آزمون از میان افراد دارای معلولیت جذب نیرو خواهند داشت.

وی درباره انتقاد‌های مطرح‌شده مبنی بر عدم تناسب برخی مشاغل ارائه‌شده با توانایی افراد دارای معلولیت توضیح داد و گفت: طبق قانون، افراد دارای معلولیت باید توانایی انجام شغل موردنظر را داشته باشند به همین دلیل پیش از انتشار دفترچه آزمون از دستگاه‌ها خواستیم مشاغلی ارائه نکنند که ماهیت آنها برای افراد دارای معلولیت مناسب نیست مانند کارشناس معدن یا محیط‌بانی و توافق شد که تا حد امکان مشاغل عمومی‌تر و قابل انجام برای بیشتر گروه‌های معلولان اعلام شود مثل امور اداری، روابط عمومی، حراست، مالی، پشتیبانی و مشاغلی که انجام آنها برای معلولان از جمله نابینایان امکان‌پذیر باشد.

وی درباره زمان آغاز ثبت‌نام نیز گفت:قطعاً ثبت‌نام آزمون تا پیش از پایان سال آغاز می‌شود، اما از آنجا که باید با ۴۶ دستگاه جلسه برگزار و آگهی‌ها تنظیم و نهایی شوند بنابراین نمی‌توانم درباره زمان دقیق برگزاری آزمون قبل از پایان سال اظهارنظر قطعی کنم. این آزمون همچون دوره اول توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد.

وضعیت نابینایان در مراحل جذب

افشاری یکی از چالش‌های مهم استخدام افراد دارای معلولیت را مربوط به نابینایان دانست و توضیح داد: در آزمون سال گذشته تمام دستگاه‌ها به‌جز آموزش‌وپرورش نابینایان را جذب کردند در آموزش و پرورش در رشته‌های آموزگار ابتدایی نابینایان پذیرفته نشدند و با وجود پیگیری‌های متعدد نتیجه‌ای حاصل نشد. در آزمون جدید با همکاری تسهیل‌گران شغلی تلاش می‌کنیم به افراد دارای معلولیت به‌ویژه نابینایان آگاهی‌رسانی کنیم تا هنگام انتخاب شغل گزینه‌هایی را انتخاب کنند که در مرحله مصاحبه تخصصی امکان پذیرش داشته باشند. هدایت جامعه هدف به سمت مشاغل متناسب با توانایی آنان ضروری است.

مدیرکل نیروی انسانی و تشکیلات سازمان بهزیستی ادامه داد: حدود ۲۰ هزار فرد دارای معلولیت با مدرک دانشگاهی بیکار داریم. در آزمون نخست، ۳۰۰۰ نفر از این افراد جذب شدند و اگر این آزمون هر سه تا چهار سال تکرار شود دیگر فرد دارای معلولیت دارای مدرک دانشگاهی بیکار نخواهیم داشت در آزمون جدید نیز ۴۰۰۰ نفر جذب می‌شوند و مجموعاً در دو آزمون، ۷۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده است علاوه بر این بخش دیگری نیز از طریق واحد اشتغال بهزیستی در بخش خصوصی مشغول به کار شده‌اند.

شرایط برگزاری آزمون ویژه افراد دارای معلولیت

وی درباره شرایط آزمون گفت: تمام شرایط مانند سایر آزمون‌های استخدامی است فقط یک تفاوت وجود دارد و آن اینکه داوطلب آزاد نداریم و رقابت فقط بین افراد دارای معلولیت انجام می‌شود. در آزمون اول ۴۳۳۶ ظرفیت داشتیم، اما حدود هزار ظرفیت خالی ماند، چون در برخی مشاغل هیچ داوطلبی وجود نداشت برای نمونه در سیستان و بلوچستان متقاضی شغل آموزگار ابتدایی نداشتیم همچنین حدود ۳۰۰ ظرفیت نیز به دلیل عدم پذیرش نابینایان در آموزش‌وپرورش خالی ماند.

افشاری افزود: در مرحله مصاحبه معمولاً سه نفر معرفی می‌شوند و یک نفر که توان علمی بیشتری دارد پذیرفته می‌شود، افراد به دلیل معلولیت رد نمی‌شوند و ملاک، توانایی علمی و حرفه‌ای است.

وی درباره خدمات پس از استخدام نیز اظهار کرد: برای ماندگاری شغلی افراد دارای معلولیت، معاونت‌های توان‌بخشی و اشتغال سازمان بهزیستی موظفند برنامه‌های حمایتی و پایدار ارائه کنند تا آینده شغلی این عزیزان تضمین شود.

منبع: سازمان بهزیستی

