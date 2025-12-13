باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سعید رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در تشریح اقدامات صورت گرفته برای حل چالش‌های لجستیکی کشور، از تشکیل جلسات و اجماع دستگاهی برای رفع موانع بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بنادر خبر داد.

وی تأکید کرد که با همکاری تمام نهادهای ذی‌ربط، به ویژه در شرایط سخت، رکوردهای مهمی در تخلیه بار در بنادر به ثبت رسیده است.

وی افزود که سازمان بنادر در حال تدوین یک «برنامه تحول» است و همزمان تکالیف محوله در برنامه سیاست کشور را دنبال می‌کند. در این راستا، «نهضت نوسازی، بازسازی تجهیزات و ادوات موجود» آغاز شده است، زیرا عمده ضعف کشور در بحث تعمیر و نگهداری است.

رسولی ادامه داد: در ارتباط با تاب‌آوری و بهره‌وری، الان شروع کردیم به بازسازی نوسازی این‌ها و در بعضی از تجهیزات ضمن نوسازی، داریم ارتقا می‌دهیم ظرفیت تجهیزات و بعد توزیع این‌ها در بنادر با توجه به نیازهایی که وجود دارد. واقعاً این‌طور است؛ ما یک تجهیز داریم، یک جای گیر نیاز داریم، اینجا وجود دارد.

وی افزود:این تجهیزات اخیراً منتقل شده، امروز در واقع تخلیه می‌شود و شروع می‌شود به مونتاژ و استقرار، بعد یکباره ظرفیت تخلیه بارگیری من را تحت تأثیر قرار می‌دهد و چند اثر مهمی دارد در میزان تخلیه این‌ها در مسیر.»

وی به تمرکز بر حمل و نقل یکپارچه و رفع گلوگاه‌ها هم اشاره کرد و گفت: ما نمی‌توانیم در کشور یک راه‌آهن موفق داشته باشیم، بقیه شقوق حمل و نقل چالش داشته باشند؛ نمی‌توانیم یک بندر توسعه یافته و پیشرفته داشته باشیم، اما در پشتیبانش [یا مسیرهای اتصال به آن]، حمل و نقل عمومی یا هموارشش یا تخلیه بارگیری‌اش در مقصد یا مسیرهای جاده‌ای، تنگنا و ظرفیت کافی را نداشته باشند، بعد انتظار یک تحول داشته باشیم.»

به گفته وی، جلسات متعددی داریم برای ایجاد این هم‌افزایی و ما عملاً کمک کردیم به رفع گلوگاه‌های ظرفیتی منتهی به بنادر.» همکاری جدی با راه‌آهن، شرکت ساخت و سازمان راهداری از سال گذشته آغاز شده است تا از موقعیت جغرافیایی ارزشمند کشور در عمل استفاده شود.

رسولی با اشاره به موقعیت ممتاز ایران در جهان، هشدار داد که اگر الزامات فراهم نشود، «ما را دور می‌زنند و طبیعی است از مسیرهای دیگر می‌روند.»

وی در خصوص چالش دریای خزر و کاهش سطح آب، او رویکرد مقابله مستقیم را اشتباه دانست: «مقابله با کاهش آب دریای خزر به نظر من اشتباه است؛ اساساً با طبیعت نمی‌شود مقابله کرد، ولی مدیریت باید کرد و از ظرفیت استفاده کرد.»

وی فعال شدن ظرفیت حمل و نقل بار و مسافر در خزر را یکی از رویکردهای جدی اعلام کرد.

او از برگزاری جلسات موفق در اردیبهشت ماه با کشورهای حاشیه خزر خبر داد و گفت: «نقشه راه مشخص شد. مقرر شده در کوتاه‌ترین زمان که یک یا دو ماه است، ما بتوانیم این کنسرسیوم را سند آن را به امضا برسانیم، تشکیل شود.»

مدیرعامل سازمان بنادر همچنین از پیشرفت‌های خوب با قزاقستان در خزر و بنادر جنوبی خبر داد و گفت: «به زودی شاهد امضای سرمایه‌گذاری خواهیم بود و حضور در بنادر جنوبی آذربایجان [که در آن هیئت سطح معاون نخست وزیر حضور یافتند]، تاجیکستان همین‌طور، ترکمنستان. ما مراودات خوبی داشتیم و گفتگوهای بسیار خوبی با کشورهای حاشیه خلیج فارس با عمان. ما خوشبختانه اخیراً خط کشتیرانی منظم از چابهار به مسقط دایر کردیم، خبرش را گفتم، هنوز افتتاح رسمی نکردیم، به طور آزمایشی مرتب این مسیر است.»

رسولی تأکید کرد که نباید خزر را جدا و جنوب را جدا دید: «خزر را به عنوان مسیری برای ترانزیت می‌بینیم. بنابراین بنادر شمالی ما ظرفیت‌های بسیار خوبی دارند که اگر ما آن را و مسیرهای سرزمینی بنادر جنوبی را با هم ببینیم، مسیر ترانزیت خواهیم داشت و آن‌وقت است که این فرصت محترم جغرافیایی کشور ما می‌تواند منشأ اثر شود.»

در مورد بندر چابهار، وی اعلام کرد که این بندر در حال حاضر یک «کارگاه عمرانی» است و شبکه ریلی داخل بندر با سرعت در حال احداث است. وی در پاسخ به شایعاتی مبنی بر عدم تحقق سرمایه‌گذاری خارجی، توضیح داد: «سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در حال انجام هست، به وجود نیامده [اینکه سرمایه‌گذاری انجام نشده]؛ کل مبلغ در واقع سرمایه‌گذاری انجام شده، تجهیزاتش در حال خرید و نصب است.»

رسولی همچنین این تصور که کل بندر در اختیار یک سرمایه‌گذار خارجی است را رد کرد و گفت: «بخش‌های دیگر بندر اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه‌گذاری کردند. بندر فعال، رشد بسیار خوبی نسبت به سال گذشته داشته‌ایم؛ بیش از ۷۰ درصد عملکرد بسیار خوبی داشته است.»

وی افزود که بندر چابهار «در حال شکوفایی است» و جزئیات دقیق‌تر عملکردی رااعلام می‌کند تا افتتاح چند پروژه کلیدی همزمان با انتشار آن جزئیات صورت پذیرد.

او یادآور شد که عملیات اجرایی توسعه ظرفیت چابهار تا پایان سال با جدیت توسط وزارت دنبال خواهد شد.

وی همچنین از سرمایه‌گذاری قزاقستان در بنادر ایران خبر داد و گفت:۱۲۰ میلیون دلار سرمایه هندی‌ها در چابهار تکمیل شد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی توضیح داد: تا پایان سال بندر چابهار به شبکه ریلی متصل می‌شود، ضمن آنکه کل ۱۲۰ میلیون دلار سرمایه هندی‌ها در این بندر انجام شد.

او بیان کرد:این موضوع که کل بندر چابهار در اختیار یک شرکت است، صحیح نیست، این بندر ۷۰ درصد رشد تخلیه و بارگیری کانتینری نسبت به سال گذشته دارد.

وی افزود:با قزاقستان در خزر و بنادر جنوبی تعاملات مناسبی داریم و به‌زودی شاهد سرمایه‌گذاری آنها در بنادر جنوبی کشور خواهیم بود. برنامه‌ریزی کرده‌ایم که ۳ بندر کشور به بنادر نسل سوم ارتقا یابد.