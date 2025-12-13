باشگاه خبرنگاران جوان - طی حکمی از سوی شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی، سید محمد ناظمالشریعه سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال، به عنوان مسئول توسعه ورزش و ساماندهی امکانات ورزشی شهرهای جدید ایران منصوب شد.
بر اساس این حکم، مأموریت اصلی ناظمالشریعه ایجاد تحول ساختاری در حوزه ورزش شهرهای جدید کشور عنوان شده است؛ تحولی که با محوریت ارتقای سلامت جسم و روان شهروندان، کشف و پرورش استعدادهای ورزشی، افزایش نشاط اجتماعی و حرکت به سمت تبدیل شهرهای جدید به برندهای ورزشی در سطح ملی و بینالمللی دنبال خواهد شد.
انتظار میرود بهرهگیری از دانش مدیریتی و تجربیات ملی و بینالمللی ناظمالشریعه در عرصه ورزش قهرمانی، زمینهساز تقویت هویت ورزشی، توسعه زیرساختها و نگاه حرفهای به ورزش شهری در شهرهای جدید کشور باشد.
منبع: پایگاه خبری ۲۰۲۰