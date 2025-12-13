باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - شهرام صیادی روز شنبه در نشست خبری با بیان اینکه استان البرز با ثبت ۲۶ درصد زایمان طبیعی همراه با بی‌دردی اپیدورال، موفق شد رتبه اول کشوری را کسب کند، تصریح کرد: این موفقیت حاصل تلاش بی‌وقفه تیم‌های درمانی، مدیران مراکز بهداشتی و همکاری مردم است و نشان‌دهنده ارتقای قابل توجه خدمات در استان است.

وی با اشاره به سابقه عملکرد استان افزود: البرز در چند سال گذشته همواره رتبه دوم کشور را در زمینه زایمان طبیعی همراه با اپیدورال در اختیار داشت اما امسال با تلاش مشترک تیم‌های درمانی و مدیران مراکز، از این جایگاه فراتر رفتیم. افزایش این شاخص از حدود ۱۹ درصد به ۲۶ درصد، رشد هفت درصدی در مدت کوتاه را نشان می‌دهد که حتی فراتر از اهداف قانون جوانی جمعیت ارزیابی می‌شود.

صیادی به اقدامات آموزشی و پیشگیری استان نیز اشاره کرد و گفت: در۹ ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد ۶هزارو۳۱۳ زوج در کلاس‌های آموزش هنگام ازدواج شرکت کردند و پنج مرکز آموزش هنگام ازدواج مورد پایش قرار گرفت. همچنین در ۱۲ همایش برگزار شده در مراکز بهداشت شهرستان‌ها، یک هزارو۷۰۰ نفر آموزش دیدند و در مجموع بیش از ۳۰ هزار نفر از گروه‌های مختلف از جمله دانشجویان، اساتید دانشگاه، کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی و آموزشی، کارکنان ادارات استان، دانش‌آموزان، اولیا و مربیان و عموم مردم از برنامه‌های آموزشی بهره‌مند شدند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود: ۲۳ میز خدمت و یک غرفه برای ارائه خدمات و اطلاعات به مردم برپا شد و راه‌اندازی هشت مرکز مردمی و حمایتی «نفس» با هدف پیشگیری از سقط و حمایت از مادران، یکی دیگر از اقدامات مهم استان در تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت است.

صیادی خاطر نشان کرد : تا کنون با برنامه های حمایتی مراکز نفس که کاملا مردمی و با مشارکت همه جانبه همه سازمان ها و ادارات در استان می باشد ۷۷ مادر از سقط نوزاد خود منصرف شدند.

وی افزود: سه هزارو۲۰۰ مادر باردار در استان تحت آموزش در کلاس های آمادگی برای زایمان قرار گرفته اند.