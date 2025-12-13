باشگاه خبرنگاران جوان - عطا حسنپور روز شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی طی سالهای اخیر چندین نوبت مکاتبه و پیگیری مستمر با وزارت میراثفرهنگی برای این مطالبه مردم داشته که این تلاشها در نهایت به ثبت الیگودرز بهعنوان شهر ملی چوقابافی منجر شد.
وی افزود: تاکنون تنها شهر بروجرد به نام شهر ملی ورشوسازی در لرستان ثبت شده بود و ثبت الیگودرز بهعنوان دومین شهر ملی استان، افتخاری بزرگ برای جامعه هنری و مردم لرستان به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه ثبت شهرهای ملی صنایعدستی در کشور بهندرت و معمولا سالانه یک یا ۲ مورد انجام میشود عنوان کرد: ثبت ملی الیگودرز به عنوان شهر چوقابافی با همراهی مسئولان و همراهی جامعه هنری محقق شده است.
حسنپور ادامه داد: یکی از مهمترین شاخصهای ثبت ملی الیگودرز حضور پررنگ زنان بهویژه زنان سرپرست خانوار و همچنین تمرکز بالای جامعه عشایری در این شهرستان است بهگونهای که بیشترین کارگاههای بافت در میان مناطق بختیارینشین استان در الیگودرز فعالیت دارند.
وی با اشاره به جایگاه قوم بزرگ بختیاری در این منطقه بیان کرد: این قوم ریشهدار همواره در بزنگاههای مهم تاریخی از جمله دوران دفاع مقدس نقشآفرینی موثری داشته است و امروز نیز در حفظ و تداوم صنایعدستی استان سهم قابلتوجهی دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: در راستای ثبت ملی الیگودرز به عنوان شهر چوقابافی ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار تبصره ۱۵ برای رونق اشتغال در حوزه صنایعدستی استان اختصاص یافته است.
چوقا یا چوخا بالاپوش مردان ایل بختیاری و بلندای آن تا زیر زانو است، این بالاپوش که دکمه، آستین و یقه ندارد توسط زنان بختیاری با استفاده از پشم گوسفند یا پنبه برای مردان تهیه میشود.
منبع: میراث فرهنگی لرستان