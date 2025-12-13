معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط‌زیست گفت: گزارشی که مجلس شورای اسلامی درباره آتش سوزی جنگل‌های الیت ارایه کرده، غیرکارشناسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید ظهرابی امروز -شنبه ۲۲آذرماه- در نشست بررسی علت آتش سوزی جنگل‌های الیت در هیرکانی، گفت: همزمان با وقوع آتش‌سوزی تمام نیرو‌های یگان حفاظت همراه با مدیران مربوطه و جوامع محلی در محل حضور یافته و با تمام توان برای خاموشی حریق تلاش کردند.

وی اظهار کرد: با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه و جنس آتش که زیرسطحی بود در روند خاموش کردن با مشکلات زیادی مواجه بودیم، اما با تمام این شرایط و ایجاد آتش بر، موفق به خاموش کردن حریق شدیم.

وی ادامه داد:، اما در گزارش مجلس اعلام شده که سازمان حفاظت محیط‌زیست در ابن فرایند کوتاهی کرده است و اعلام شده که عدم صدور مجوز از سوی سازمان محیط‌زیست برای جمع آوری درختان شکسته موجب بیشتر شدن آتش شده است، در حالیکه این یک حرف کاملا غیر علمی است و سازمان محیط‌زیست زیر بار اقدام غیر علمی نمی‌رود.

ظهرابی تاکید کرد: این یک گزارش غیر علمی و غیرکارشناسی است و تحت تاثیر یک سری مسائل نادرست تهیه شده است، در این گزارش زحمات و تلاش‌های محیط بانان و جوامع محلی دیده نشده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: آتش سوزی یکی از عوامل اصلی تخریب محیط زیست است که در چند سال گذشته به علت خشکسالی‌های مداوم، تغییر اقلیم و فشار‌های زیاد ناشی از شرایط اقتصادی شاهد افزایش آتش سوزی‌ها در این مراتع و جنگل‌ها هستیم.

وی اظهار کرد: بر این اساس طی سنوات گذشته به طور مداوم با افزایش تعداد آتش سوزی‌ها و کاهش بازه زمانی وقوع و دامنه مواجه هستیم، به عنوان مثال پیش از این و در منطقه زاگرس تا اواسط خرداد ماه آتش سوزی نداشتیم، اما امروز از فروردین ماه، شاهد وقوع آنش سوزی در این مناطق هستیم که تا آذرماه هم ادامه دارد، در هیرکانی هم بازه زمانی آتش سوزی‌ها افزایش یافته است، بنابراین شرایط روز به روز سخت‌تر و وخیم‌تر می‌شود.

وی گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست برای ١٢ درصد از خاک سرزمینی که از مناطق حفاظت شده و در وسعت ۱۹.۸ میلیون هکتار است برنامه‌های تخصصی اطفای حریق دارد که با همکاری جوامع محلی در قالب دوره‌های تخصصی و آموزشی شکل خواهد گرفت.

