فلسفه نهیب پیامبران برای نجات انسان‌ها از هوای نفس + فیلم

فراز‌هایی از تفسیر سوره مبارکه جمعه توسط رهبر معظم انقلاب و تشریح فلسفه نهیب و فریاد پیامبران برای دور کردن انسان‌ها از هوای نفسانی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بخش هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب در تفسیر سوره جمعه که نجات بخش شدن فریاد و نهیب پیامبران بر سر انسان ها را تشریح فرمودند.

