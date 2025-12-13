محکومیت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریالی کابینت ساز متخلف در تعزیرات حکومتی نکا صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - رضا علیزاده رئیس اداره تعزیرات حکومتی نکا گفت: پرونده دریافت وجه اضافی در ساخت کابینت به ارزش ۳۲۱ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی نکا رسیدگی شد.

او افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر پرداخت ۳۲۱ میلیون ریال جبران خسارت در حق شاکی، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی نکا گفت: با شکایت شاکی بازرسان صمت شهرستان نکا این گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.