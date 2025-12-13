مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا در استان گفت: از آغاز این طرح تاکنون ۱۴۴ مورد بازرسی توسط گشت‌های مشترک بازرسی از بازار و صنوف عرضه کننده اقلام شب یلدایی در استان انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - صمد حضرتی با بیان اینکه  طرح نظارتی ویژه شب یلدا  از ۱۵ آذر همزمان با سراسر کشور در استان آذربایجان شرقی آغاز شده و تا سوم دی ماه نیز ادامه خواهد داشت گفت: در بازرسی از بازار و صنوف مختلف مرتبط با شب یلدا ۲۶ مورد تخلف توسط بازرسان کشف و برای اصناف متخلف پرونده تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه شعب تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی در تبریز و شهرستان‌ها بر تخلفات اصناف رسیدگی می‌کنند اظهار کرد: بر این اساس تاکنون به ۱۱ پرونده رسیدگی شده و برای متخلفان پنج میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال جریمه صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: در اجرای این طرح ۳۳ گشت مشترک بازرسی با همکاری نهاد‌ها و ارگان‌های ذیربط در سطح استان فعالیت می‌کنند و با مشارکت اتاق اصناف تبریز و اتحادیه‌های صنفی روزانه بر بازار عرضه اقلام شب یلدا نظارت خواهند کرد.

حضرتی با تاکید بر اینکه مردم می‌توانند شکایات خود در خصوص گرانفروشی، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت‌ها را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ به بازرسان اعلام کنند ادامه داد: در اجرای این طرح عمده بارفروشی ها، فروشگاه‌های عرضه میوه و سبزی، آجیل، خشکبار، شیرینی و قنادی از سوی بازرسان بازرسی می‌شوند.

منبع:ایرنا

برچسب ها: تعزیرات جکومتی ، شب یلدا
