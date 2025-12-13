نخست‌وزیر تایلند پس از ادعای دونالد ترامپ درباره برقراری آتش‌بس میان بانکوک و کامبوج، تأکید کرد که عملیات نظامی این کشور تا زمان رفع تهدیدات ادامه خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور تایلند قول داد که به جنگ در مرز مورد مناقشه با کامبوج ادامه دهد. این در حالی است که جنگنده‌ها روز شنبه اهداف را بمباران کردند؛ تنها چند ساعت پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ادعا کرد آتش‌بسی میان طرفین برقرار کرده است.

آنوتین چارنویراکول، نخست‌وزیر تایلند، در پستی در فیسبوک تأکید کرد که این کشور آسیای جنوب‌شرقی «به اقدامات نظامی خود ادامه خواهد داد تا زمانی که دیگر خطری متوجه سرزمین و مردم‌مان نباشد.»

ترامپ که در اکتبر یک آتش‌بس در مناقشه مرزی طولانی‌مدت برقرار کرده بود، روز جمعه با آنوتین و هون مانت، نخست‌وزیر کامبوج، صحبت کرد و گفت که آنان بر «توقف تمامی تیراندازی‌ها» توافق کرده‌اند.

هیچ یک از طرفین در بیانیه‌های پس از تماس با ترامپ به هیچ توافقی اشاره نکردند و آنوتین تصریح کرد که آتش‌بسی در کار نبوده است.

آنوتین گفت: «می‌خواهم شفاف باشم. اقدامات ما امروز صبح خود گویای همه چیز بود.»

کاخ سفید بلافاصله به درخواست اظهارنظر درباره ادامه درگیری‌ها پاسخ نداد.

هون مانت در بیانیه‌ای روز شنبه در فیسبوک گفت که کامبوج همچنان در پی حل مسالمت‌آمیز اختلافات مطابق با توافق اکتبر است.

از روز دوشنبه، کامبوج و تایلند در چندین نقطه در طول مرز ۸۱۷ کیلومتری (۵۰۸ مایلی) خود آتش توپخانه سنگین رد و بدل کرده‌اند. این جدی‌ترین درگیری‌ها از زمان جنگ پنج روزه ژوئیه است. ترامپ با تماس با هر دو رهبر، آن جنگ - که بدترین درگیری در حافظه اخیر بود - را متوقف کرد.

ترامپ که بار‌ها گفته است شایسته دریافت جایزه صلح نوبل است، مشتاق بود بار دیگر برای نجات آتش‌بس مداخله کند. تایلند ماه گذشته پس از آنکه یک سرباز تایلندی بر اثر برخورد با مین مصدوم شد، آتش‌بس را معلق کرد. بانکوک ادعا می‌کند این یکی از مین‌های جدیدی است که کامبوج کارگذاشته است.

کامبوج که در ماه اوت ترامپ را برای جایزه صلح نوبل معرفی کرد، این ادعا‌های مربوط به مین را رد می‌کند.

سوریسانت کونگسیری، دریابد و سخنگوی وزارت دفاع تایلند، روز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که درگیری‌ها در هفت استان مرزی رخ داده و کامبوج سلاح‌های سنگین شلیک کرده است که «تایلند را مجبور به تلافی کرد.»

وزارت اطلاعات کامبوج گفت نیرو‌های تایلند پل‌ها و ساختمان‌ها را در طول شب بمباران کرده و از یک شناور نظامی توپخانه شلیک کرده‌اند.

آنوتین اظهارات ترامپ را که گفته بود انفجار «بمب کنار جاده‌ای» که به سربازان تایلندی صدمه زده تصادفی بوده است، رد کرد و گفت این حادثه «قطعاً یک تصادف جاده‌ای نبوده است.»

هون مانت گفت از آمریکا و مالزی - که در مذاکرات صلح میانجی‌گری کرده است - خواسته تا از قابلیت‌های جمع‌آوری اطلاعات خود برای «تأیید اینکه کدام طرف در دور جدید درگیری‌ها نخست شلیک کرده» استفاده کنند.

منبع: رویترز

