خرید جنجالی و تابستانی پرسپولیس با توجه به عملکردی که داشته نتوانسته رضایت کادرفنی این تیم را جلب کند و این احتمال وجود دارد که از جمع سرخ‌پوشان جدا شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - با پایان قرارداد ایوب العملود با پرسپولیس و جدایی این بازیکن از سرخ‌پوشان در پایان لیگ بیست و چهارم، جذب جانشنین مدافع مراکشی یکی از مهم‌ترین اهداف قرمز‌ها در نقل و انتقالات تابستانی بود.

ابتدا پرسپولیس با نظر اسماعیل کارتال به سراغ فلورنت هادرژونای مدافع سوئیسی - کوزوویی رفت که مذاکرات راه به جایی نبرد. بعد از جدایی کارتال از جمع سرخ‌پوشان و حضور وحید هاشمیان روی نیمکت پرسپولیس، با نظر این مربی جوان سرژ اوریه مدافع سابق تاتنهام و پاری‌سن‌ژرمن در تمرینات این تیم حاضر شد و بعد از تایید او توسط کادرفنی این بازیکن با عقد قراردادی رسما به پرسپولیس پیوست.

در ساعات پایانی نقل و انتقالات تابستانی، انتشار خبری عجیب، هواداران پرسپولیس را با شوک بزرگی مواجه کرد. تست اولیه اخذ شده از سرژ اوریه مدافع ساحل عاجی که در تابستان امسال به پرسپولیس پیوست نشان داده این بازیکن آفریقایی به هپاتیت بی مبتلاست و اجازه بازی برای سرخ‌پوشان را ندارد. سرانجام بعد از کش و قوس‌های فراوان اوریه، بعد از گذراندن دوران نقاهت خود در بازی با ذوب‌آهن اصفهان در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر با لباس پرسپولیس به میدان رفت.

با پایین آمدن دوز هپاتیت اوریه، اما این بازیکن نتوانسته حضور ثابتی در سمت راست خط دفاعی پرسپولیس داشته باشد چرا که این مدافع آفریقایی مدت‌هاست با دردی کهنه در عضلاتش روبه‌روست و همین موضوع دلیل غیبت متعدد او در ترکیب قرمزهاست.

اوسمار ویرا از وضعیت این بازیکن باسابقه چندان رضایت ندارد. گفته می‌شود اوریه از ترس تشدید مصدومیتش در تمرینات نتوانسته خود را به شرایطی که اوسمار مدنظر دارد برساند. از طرفی نیز سمت راست خط دفاعی پرسپولیس نیز یکی از معدود پست‌هایی است که بعد از حضور اوسمار، این مربی برزیلی هنوز نتوانسته به یک مهره ثابت برسد و همین موضوع سبب شده تا اوریه تنها بعد از ۶ ماه حضور در پرسپولیس نزدیک درب‌های خروج باشد تا پرسپولیس در این زمستان بازیکن جدیدی را در این پست جذب کند.

اوریه تاکنون در ۴ بازی معادل ۲۱۰ دقیقه برای پرسپولیس در این فصل به میدان رفته است.

