تصاویر دیده نشده از زندان اوین پس از حمله اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه + فیلم

مستند جدید الجزیره برای جنگ ۱۲ روزه، تصاویری از زندان اوین پس از حمله رژیم اسرائیل منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستند الجزیره که تصاویری از زندان اوین پس از حملات رژیم صهیونیستی به این زندان که منجر به شهادت رسیدن کارکنان، مددکاران و افرادی که برای ملاقات آمده بودند شد.

