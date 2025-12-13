باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور در برنامه تلویزیونی اظهار داشت:از ساعت صفر بامداد روز شنبه (تاریخ اجرای مصوبه)، تغییرات جدید در نرخ عرضه بنزین در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور اجرایی شد.

وی ادامه داد:زیرساخت‌های لازم برای اجرای موفقیت‌آمیز این مصوبه فراهم بوده و هیچ اختلال عمده‌ای در عرضه سوخت رخ نداده است.

بر اساس اعلام سخنگوی صنف جایگاه‌داران، از بامداد شنبه، نرخ استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها به ۵,۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر تغییر کرده است اظهار داشت: نرخ همچنان برای دارندگان کارت سوخت شخصی بر اساس سهمیه (۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و مابقی با نرخ ۳۰۰۰ تومان) حفظ شده و تغییری نکرده است.

او بیان کرد:برای مصرف‌کنندگان مازاد بر سهمیه یا افرادی که تمایل به استفاده از کارت آزاد جایگاه دارند، نرخ جدید ۵,۰۰۰ تومان اعمال می‌شود.

نواز در خصوص خودروهای خاص هم گفت: در خصوص خودروهای دولتی و وارداتی سهمیه این خودروها که سازندگان آن‌ها غیر از ایران هستند، از امروز به نرخ ۵,۰۰۰ تومان تغییر کرده است. خودروهای نو شماره هم خودروهای با قیمت بیش از یک میلیارد صفر کیلومتر که از امروز به بعد پلاک شوند، سهمیه آن‌ها با نرخ ۵,۰۰۰ تومانی محاسبه خواهد شد.

او بیان کرد:افرادی که بیش از یک خودرو به نام دارند،یک ماه فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه مربوطه، مشخص کنند کدام خودرو مشمول سهمیه شود و بقیه خودروها سهمیه آن‌ها حذف خواهد شد. این اقدام فعلاً برای خودروهای نو شماره اجرایی نشده است.

نواز توضیح داد:این تاکسی‌ها همچنان سهمیه فعلی خود را حفظ کرده‌اند و ما به التفاوت نرخ (۲,۰۰۰ تومان مابه‌التفاوت ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان) بر اساس مسافت طی شده، به صورت ریالی به کارت بانکی آن‌ها واریز خواهد شد.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران تأکید کرد که زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در جایگاه‌ها به‌روز بوده و اجرای طرح بدون مشکل انجام شد.

وی در واکنش به شایعات مبنی بر شلوغی و اختلال در جایگاه‌ها در شب گذشته، گفت: «اجرای طرح در سطح کشور تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه زمان برد که شامل بارگذاری قیمت‌ها، توقف سوخت‌گیری و تخلیه تراکنش‌ها بود. ما افزایش آنچنانی در فروش سوخت نداشتیم و صف‌ها غیرعادی نبود، بلکه صرفاً صف‌های معمول آخر هفته و شب مادر بود.»

در ادامه این برنامه هم عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، نیز تأیید کرد که عملیات تغییر سهمیه برای خودروهای دولتی، مناطق آزاد و وارداتی بالای ۳۰۰ سی‌سی با موفقیت در بامداد شنبه در حدود ۵۰۰ جایگاه سراسر کشور انجام شده است و زیرساخت‌ها برای این تغییرات کاملاً فراهم بوده است.

وی افزود:در مورد موتورسیکلت‌ها، در مصوبه فعلی نکته‌ای ذکر نشده و شرایط همانند گذشته باقی است، هرچند احتمال تصمیم‌گیری‌های آتی در کارگروه‌ها وجود دارد.