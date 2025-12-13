نماینده کلاس BC۴ بوچیای ایران نخستین مدال بوچیا در بازی‌های پاراآسیایی دبی را به نام خود ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، امروز و در چهارمین و آخرین روز از مسابقات بوچیای رقابت‌های پاراآسیایی جوانان- دبی، نازنین‌رقیه ملاعلی‌پور در کلاس BC۴ صاحب مدال نقره شد. این مدال نخستین مدال کاروان بوچیای ایران در این دوره از بازی‌های‌هاست.

ملاعلی‌پور در گروه A رقابت‌ها با ژاپن و هند هم گروه است که در نخستین دیدار خود مقابل نماینده ژاپن با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست خورد و در گام بعدی حریف هندی را ۸ بر صفر مغلوب کرد و به این ترتیب صاحب مدال نقره پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان شد.

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، بوچیا
خبرهای مرتبط
بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵؛
پیروزی مقتدرانه مقابل تایلند/ مدال برنز گلبال پسران به ایران رسید
رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵؛
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ چمسورکی به مدال نقره پاراتکواندو دست یافت
رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵؛
۲ مدال برنز برای تیم‌های دوبل دختران و پسران ایران
رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵؛
مهراوه دومهری صاحب مدال برنز شد
بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵؛
صعود حقیقت شناس به نیمه نهایی پاراتکواندو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان رقابت‌های روز نخست مارپیچ بزرگ با حضور نمایندگان کشورمان
محمد صلاح در راه جده
غلامرضا فرخی برترین فرنگی کار جهان شد/ اتحادیه جهانی: بولدزر ایرانی همه را تار و مار کرد
۵ میلیون درخواست برای بلیط جام‌جهانی تنها در ۲۴ ساعت!
تکاپوی پرسپولیسی ها برای انتقام از آلومینیوم/ تراکتور درصدد قطع نوار تساوی ها در تبریز
شایعه تخریب ویلای منتسب به علی انصاری تکذیب شد
برتری لیورپول در شب بازگشت صلاح؛ آشتی چلسی با بُرد
دوستان به جای حاشیه سازی به فدراسیون فعلی خودشان بپردازند
بمب نقل‌وانتقالات بسکتبال ایران؛ حامد حدادی استقلالی شد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک
آخرین اخبار
حمودی: استقلال کار آسانی مقابل خیبر دارد
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ درخشش «فرزندان ایران» با رکورد تاریخی ۲۶۲ مدال
خیابانی جنجال به پا کرد/ حمله فوتبالی‌ها به جواد!
بمب نقل‌وانتقالات بسکتبال ایران؛ حامد حدادی استقلالی شد
شایعه تخریب ویلای منتسب به علی انصاری تکذیب شد
پایان رقابت‌های روز نخست مارپیچ بزرگ با حضور نمایندگان کشورمان
دوستان به جای حاشیه سازی به فدراسیون فعلی خودشان بپردازند
محمد صلاح در راه جده
نابغه ایرانی برترین فرنگی کار جهان شد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک
آرسنال ۲ - ۱ وولورهمپتون/ نجات توپچی‌ها از مهلکه گرگ‌های زخمی با گل به خودی‌های حریف+ فیلم
تکاپوی پرسپولیسی ها برای انتقام از آلومینیوم/ تراکتور درصدد قطع نوار تساوی ها در تبریز
۵ میلیون درخواست برای بلیط جام‌جهانی تنها در ۲۴ ساعت!
برتری لیورپول در شب بازگشت صلاح؛ آشتی چلسی با بُرد
غلامرضا فرخی برترین فرنگی کار جهان شد/ اتحادیه جهانی: بولدزر ایرانی همه را تار و مار کرد
اسامی ۳۰ کاندیدای سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران اعلام شد
داوران هفته چهاردهم لیگ برتر؛ قضاوت اکرمی و محمدی برای سرخابی‌ها
کسب ۲۱۱ مدال رنگارنگ در پاراآسیایی جوانان/ ۶۱ مدال طلا حاصل تلاش توان‌یابان ایران
حقیقت شناس طلایی شد
هت‌تریک طلای پاراتنیس روی میز با قهرمانی تیم دوبل پسران
قهرمانی تیم گلبال دختران ایران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان
پیروزی مقتدرانه مقابل تایلند/ مدال برنز گلبال پسران به ایران رسید
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ چمسورکی به مدال نقره پاراتکواندو دست یافت
شورش مردمی در هند؛ لیونل مسی کلکته را بهم ریخت
رویارویی با آلومینیوم شبیه بازی با پیکان است/ پرسپولیس برای قهرمانی می جنگد
کرسی‌ای که مهمتر از مدال المپیک است؛ از خطر تعلیق تا کسب IOC Member
مکان دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس مشخص شد
آیا مجوز حرفه‌ای استقلال با مشکل رو‌به‌رو می‌شود؟
ثبت نخستین مدال بوچیا به نام ملاعلی پور
خرید جنجالی پرسپولیس نیامده می‌رود؟