باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، امروز و در چهارمین و آخرین روز از مسابقات بوچیای رقابت‌های پاراآسیایی جوانان- دبی، نازنین‌رقیه ملاعلی‌پور در کلاس BC۴ صاحب مدال نقره شد. این مدال نخستین مدال کاروان بوچیای ایران در این دوره از بازی‌های‌هاست.

ملاعلی‌پور در گروه A رقابت‌ها با ژاپن و هند هم گروه است که در نخستین دیدار خود مقابل نماینده ژاپن با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست خورد و در گام بعدی حریف هندی را ۸ بر صفر مغلوب کرد و به این ترتیب صاحب مدال نقره پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان شد.