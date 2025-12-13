باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جشن تکلیف ۳ هزار دانش‌آموز دختر در حرم امام علی (ع) + فیلم

مراسم باشکوه جشن تکلیف ۳۰۰۰ دانش‌آموز دختر در صحن حضرت فاطمه زهرا (س) حرم امام علی (ع) برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، دوازدهمین جشنواره سالانه تکلیف دینی با حضور ۳۰۰۰ دانش‌آموز دختر عراقی و غیر عراقی در حرم مطهر امام علی (ع) برگزار شد.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
خوش به سعادتشون
ان شاءالله در پناه امام علی علیه السلام و خانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشن
