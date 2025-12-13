\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0644\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0632\u0647\u0631\u0627 (\u0633)\u060c \u062f\u0648\u0627\u0632\u062f\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0633\u0627\u0644\u0627\u0646\u0647 \u062a\u06a9\u0644\u06cc\u0641 \u062f\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06f3\u06f0\u06f0\u06f0 \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632 \u062f\u062e\u062a\u0631 \u0639\u0631\u0627\u0642\u06cc \u0648 \u063a\u06cc\u0631 \u0639\u0631\u0627\u0642\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0639\u0644\u06cc (\u0639) \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n
ان شاءالله در پناه امام علی علیه السلام و خانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشن