باشگاه خبرنگاران جوان - سید جلال موسوی، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان اردکان در بازدید از سیاه کوه اردکان گفت: پارک ملی سیاهکوه یکی از بکرترین عرصههای طبیعی استان یزد است که زیستگاه گونههای ارزشمند گیاهی و جانوری محسوب میشود. هدف از این بازدید، آشنایی قشر فرهنگی با ظرفیتهای محیطزیستی منطقه و انتقال این تجربه به دانشآموزان در قالب آموزشهای علمی و عملی است.
وی افزود: فرهنگیان نقش مهمی در نهادینه کردن ارزشهای حفاظت از طبیعت دارند. حضور آنان در مناطق حساس اکولوژیکی، زمینهساز رشد نگرش مثبت به محیطزیست در نسل آینده خواهد بود.
در این بازدید که با همراهی کارشناسان محیطزیست صورت گرفت، توضیحات جامعی درباره ویژگیهای اکولوژیکی، نحوه پایش حیاتوحش و اهمیت حفاظت از محیط زیست ارائه شد.
این بازدید با همکاری اداره حفاظت محیطزیست شهرستان و با هدف ترویج آموزشهای سبز برگزار شد.
