سریال تلویزیونی «روزی روزگاری آبادی» به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده، از امشب روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال تلویزیونی «روزی روزگاری آبادی» به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده، از امشب روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

از امشب شنبه ۲۲ آذرماه، ساعت ۲۲:۱۵ سریال جدید «روزی روزگاری آبادی» به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی علی مهام، جایگزین سریال «دشتستان» شده و از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

این سریال که محصول سیمافیلم است، در ابتدا با نام «پسته خندان» تولید شد و در ادامه با عنوان «روزی روزگاری آبادی» روی آنتن می‌رود.

در «روزی روزگاری آبادی» بازیگرانی چون فاطمه گودرزی، محمد فیلی، سیاوش خیرابی، محمدجواد جعفرپور، سعید نعمتی، امیر دژاکام و یدالله شادمانی به ایفای نقش پرداخته‌اند. 

همچنین علیرضا خمسه، رضا توکلی و عزت‌الله رمضانی به‌صورت افتخاری در این سریال حضور دارند و بیش از ۳۰ بازیگر دیگر نیز در نقش‌های اصلی و مکمل با این پروژه همکاری کرده‌اند.

این مجموعه داستان بازگشت «داوود» به همراه مادرش به روستای زادگاهش را روایت می‌کند؛ بازگشتی که با چالش‌های خانوادگی، رقابت بر سر کسب‌وکار بسته و کشف رازی مشکوک همراه می‌شود.

فیلمنامه این سریال را حسن وارسته به نگارش درآورده است.

برچسب ها: فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی
خبرهای مرتبط
مجموعه تلویزیونی طنز «دستچین» به شبکه تماشا می‌آید
پخش سریال شیش ماهه مهران مدیری از پایان آذرماه
سریال جدید مهران مدیری به‌زودی از شبکه سه روی آنتن می‌رود
پخش یک سریال درباره زندگی سیاسی موسولینی از شبکه چهار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۵ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
قیمت سکه رو هم بنویسید ، دلار و برنج و...
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
غروب آفتاب ساعت ۱۷ هست یعنی ۵ ساعت بعد غروب آفتاب!
واسه استان‌های شرقی میشه ۶ ساعت!
۲
۰
پاسخ دادن
آخرین اخبار
تیزر فراخوان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت منتشر شد
راهیابی فیلم مستند «عاتقه» به جشنواره حقوق بشر اردن
تابستان خاص کودکان ایرانی سوژه یک مستند شد
انتشار فراخوان سیزدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک
فاصله آزادی بیان تا نظم قانونی
کامران فانی درگذشت
مجموعه تلویزیونی طنز «دستچین» به شبکه تماشا می‌آید
پخش سریال «روزی روزگاری آبادی» از امشب در شبکه یک سیما
هفتمین جشنواره تئاتر شهر پس از ۸ سال وقفه به صحنه بازگشت/ ۲۰۰ اجرای رایگان در هفتمین جشنواره تئاتر شهر
رادیو مقاومت اول دی‌ماه فعالیت خود را آغاز می‌کند
سریال جدید مهران مدیری به‌زودی از شبکه سه روی آنتن می‌رود