باشگاه خبرنگاران جوان - سریال تلویزیونی «روزی روزگاری آبادی» به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده، از امشب روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

از امشب شنبه ۲۲ آذرماه، ساعت ۲۲:۱۵ سریال جدید «روزی روزگاری آبادی» به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی علی مهام، جایگزین سریال «دشتستان» شده و از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

این سریال که محصول سیمافیلم است، در ابتدا با نام «پسته خندان» تولید شد و در ادامه با عنوان «روزی روزگاری آبادی» روی آنتن می‌رود.

در «روزی روزگاری آبادی» بازیگرانی چون فاطمه گودرزی، محمد فیلی، سیاوش خیرابی، محمدجواد جعفرپور، سعید نعمتی، امیر دژاکام و یدالله شادمانی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

همچنین علیرضا خمسه، رضا توکلی و عزت‌الله رمضانی به‌صورت افتخاری در این سریال حضور دارند و بیش از ۳۰ بازیگر دیگر نیز در نقش‌های اصلی و مکمل با این پروژه همکاری کرده‌اند.

این مجموعه داستان بازگشت «داوود» به همراه مادرش به روستای زادگاهش را روایت می‌کند؛ بازگشتی که با چالش‌های خانوادگی، رقابت بر سر کسب‌وکار بسته و کشف رازی مشکوک همراه می‌شود.

فیلمنامه این سریال را حسن وارسته به نگارش درآورده است.