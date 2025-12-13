باشگاه خبرنگاران جوان - سریال تلویزیونی «روزی روزگاری آبادی» به کارگردانی حسین سهیلیزاده، از امشب روی آنتن شبکه یک سیما میرود.
از امشب شنبه ۲۲ آذرماه، ساعت ۲۲:۱۵ سریال جدید «روزی روزگاری آبادی» به کارگردانی حسین سهیلیزاده و تهیهکنندگی علی مهام، جایگزین سریال «دشتستان» شده و از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
این سریال که محصول سیمافیلم است، در ابتدا با نام «پسته خندان» تولید شد و در ادامه با عنوان «روزی روزگاری آبادی» روی آنتن میرود.
در «روزی روزگاری آبادی» بازیگرانی چون فاطمه گودرزی، محمد فیلی، سیاوش خیرابی، محمدجواد جعفرپور، سعید نعمتی، امیر دژاکام و یدالله شادمانی به ایفای نقش پرداختهاند.
همچنین علیرضا خمسه، رضا توکلی و عزتالله رمضانی بهصورت افتخاری در این سریال حضور دارند و بیش از ۳۰ بازیگر دیگر نیز در نقشهای اصلی و مکمل با این پروژه همکاری کردهاند.
این مجموعه داستان بازگشت «داوود» به همراه مادرش به روستای زادگاهش را روایت میکند؛ بازگشتی که با چالشهای خانوادگی، رقابت بر سر کسبوکار بسته و کشف رازی مشکوک همراه میشود.
فیلمنامه این سریال را حسن وارسته به نگارش درآورده است.