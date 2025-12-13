سریال طنز و خانوادگی «دستچین» هر روز ساعت ۱۷:۳۰ روی آنتن شبکه تماشا می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سریال طنز و خانوادگی «دستچین» به کارگردانی سید مصطفی آزاد و تهیه‌شده در خانه تولیدات جوان «آرمان» مرکز سیمرغ، از امروز ۲۲ آذرماه، هر روز ساعت ۱۷:۳۰ روی آنتن شبکه تماشا می‌رود.

«دستچین» روایتگر داستان زندگی جوانی به نام مصطفی است که در تدارک برگزاری مراسم عروسی خود، با چالش‌ها و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده‌ای مواجه می‌شود؛ ماجراهایی که زمینه‌ساز شکل‌گیری قصه‌ای طنزآمیز و خانوادگی می‌شوند.

 این مجموعه با نگاهی طنز به دغدغه‌های زندگی روزمره، تلاش دارد لحظاتی شاد و صمیمی را برای مخاطبان تلویزیون فراهم کند.

در این مجموعه هادی عامل هاشمی، لاله صبوری، کوروش شاهی، جلال شهبازنژاد، مهتاب کیان و سید مصطفی آزاد نقش افرینی کرده اند

مجموعه تلویزیونی «دستچین» هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه تماشا پخش و بازپخش آن نیز در ساعات ۲ و ۹  روی آنتن می‌رود.

مصطفی آزادبامزه ست، آقای عامل هم... ولی لاله صبوری چه بنده خداقیافه ش به هم ریخته.
