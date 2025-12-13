باشگاه خبرنگاران جوان - سریال طنز و خانوادگی «دستچین» به کارگردانی سید مصطفی آزاد و تهیهشده در خانه تولیدات جوان «آرمان» مرکز سیمرغ، از امروز ۲۲ آذرماه، هر روز ساعت ۱۷:۳۰ روی آنتن شبکه تماشا میرود.
«دستچین» روایتگر داستان زندگی جوانی به نام مصطفی است که در تدارک برگزاری مراسم عروسی خود، با چالشها و اتفاقات پیشبینینشدهای مواجه میشود؛ ماجراهایی که زمینهساز شکلگیری قصهای طنزآمیز و خانوادگی میشوند.
این مجموعه با نگاهی طنز به دغدغههای زندگی روزمره، تلاش دارد لحظاتی شاد و صمیمی را برای مخاطبان تلویزیون فراهم کند.
در این مجموعه هادی عامل هاشمی، لاله صبوری، کوروش شاهی، جلال شهبازنژاد، مهتاب کیان و سید مصطفی آزاد نقش افرینی کرده اند
مجموعه تلویزیونی «دستچین» هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه تماشا پخش و بازپخش آن نیز در ساعات ۲ و ۹ روی آنتن میرود.