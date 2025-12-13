باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محمد هادی‌زاده معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از توزیع ۹۵ تن برنج تنظیم‌ بازاری از ابتدای امسال تاکنون در این شهرستان خبر داد و گفت: این توزیع با نظارت روزانه و دقیق بازرسان تنظیم بازار مدیریت جهاد کشاورزی آمل انجام شده است.

او افزود: این اقدام با هدف حمایت از قدرت خرید خانوار‌ها و جلوگیری از نوسان قیمت‌ها در بازار برنج، به صورت مستمر و برنامه‌ریزی شده از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل اجرایی شده است.

هادی‌زاده با اشاره به سازوکار نظارتی قوی در این زمینه، گفت: بازرسان تنظیم بازار این مدیریت به صورت روزانه و با حضور مستقیم در مراکز توزیع، بر روند عرضه، قیمت‌گذاری و میزان تخصیص برنج نظارت کامل دارند تا از هر گونه انحراف احتمالی جلوگیری شود.

مدیر جهاد کشاورزی آمل در ادامه، نقش مباشرین امین، فروشگاه‌های منتخب و شبکه توزیع سازمان‌یافته را در اجرای موفق این طرح مؤثر دانست و از همکاری آنان تقدیر کرد.

او همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف در عرضه برنج تنظیم‌بازاری، از طریق سامانه‌های نظارتی اعلام کنند تا پیگیری‌های قانونی صورت پذیرد.

بر اساس این گزارش، توزیع برنج تنظیم‌بازاری در آمل با اولویت خانوار‌های کم‌درآمد و نیازمند ادامه دارد و برنامه‌ریزی برای تخصیص مقدار بیشتری در فصل‌های پیش رو در دست اقدام است.