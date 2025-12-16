رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: کشت گندم تا اواسط دی ادامه دارد که با استمرار بارش ها، تولیدگندم وضعیت مطلوبی خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به بارش های در استان های شمال غرب همچون استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و دیگر استان های غربی اتفاق افتاده که براین اساس وضعیت کشت دیم محصولات سرو سامان خواهد یافت.

به گفته وی، اگر در فصل زمستان و بهار شرایط بارش مناسب باشد، وضعیت تولید مطلوب خواهد بود.

هاشمی ادامه داد: با توجه به عدم آمایش سرزمین، آمارها گمانه زنی است، اما این نگرانی در ارتباط با مزارع غرب و شمال غرب با پیش بینی سازمان هواشناسی برطرف شده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه کشت گندم تا اواسط دی ماه ادامه دارد، گفت: با اتمام فصل کشت گندم می توان برآوردی راجع به کشت گندم و میزان تولید داشت.

