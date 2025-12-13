معاون اول رئیس‌جمهور در آستانه شب یلدا ضمن دستور به تولیدکنندگان و اصناف برای عرضه کالا‌های مورد نیاز مردم با قیمت مناسب، از نهاد‌های نظارتی خواست ضمن افزایش نظارت خود بر بازار، با معدود متخلفان برخورد قاطعی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در دستوری خطاب به تامین‌کنندگان کالا‌های مورد نیاز مردم و اصناف، تاکید کرد که از همه تأمین‌کنندگان محترم کالا‌های مورد نیاز مردم در این ایام انتظار می‌رود به روال گذشته کالا‌ها را با قیمت مناسب در اختیار اصناف قرار دهند و اصناف محترم هم مانند مناسبت‌های گذشته، کالا‌های مورد درخواست مردم را با سودی عادلانه عرضه کنند. 

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به نهاد‌های نظارتی از جمله اتاق اصناف، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات هم دستور داد که ضمن افزایش نظارت، با معدود فروشندگانی که رعایت شرایط و ضوابط را نمی‌کنند، برخورد قاطعی کنند تا ان‌شاءالله هموطنان عزیز، یلدای گرم و بانشاط در کنار خانواده‌ها، اقوام و دوستان خود داشته باشند.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، شب یلدا
خبرهای مرتبط
عارف: نگاه کلیشه‌ای موجب افت عملکرد دانش‌آموزان شده است
اتاق اصناف جشنواره فروش ویژه شب یلدا برگزار می‌کند
در دیدار با وزیر صنایع جمهوری بلاروس؛
عارف: ایران برای توسعه روابط با بلاروس هیچ محدودیتی ندارد
عارف: عقب ماندگی در تکمیل برنامه سلامت الکترونیک باید جبران شود
برخی اختیارات به دانشگاه‌ها بازگردانده شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتقال آب به زاینده‌رود باعث جاری شدن آب در این رودخانه نمی‌شود
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۳ آذر
نیرو‌های مسلح و مردم ایران در هر شرایطی آمادگی دفاع از کشور را دارند
بقائی:رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از فناوری‌ آمریکایی به کشتار حداکثری کودکان ادامه می‌دهد
عراقچی: امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان با منافع همه کشور‌های همسایه گره خورده است
کمبود مواد مخدر برای تولید داروهای ضددرد/ نبود کشت شقایق ایرانی به کمبود مورفین منجر می‌شود
آخرین اخبار
کمبود مواد مخدر برای تولید داروهای ضددرد/ نبود کشت شقایق ایرانی به کمبود مورفین منجر می‌شود
عراقچی: امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان با منافع همه کشور‌های همسایه گره خورده است
بقائی:رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از فناوری‌ آمریکایی به کشتار حداکثری کودکان ادامه می‌دهد
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۳ آذر
انتقال آب به زاینده‌رود باعث جاری شدن آب در این رودخانه نمی‌شود
نیرو‌های مسلح و مردم ایران در هر شرایطی آمادگی دفاع از کشور را دارند
پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت استاد کامران فانی
پیشبرد برنامه‌ها در حوزه حکمرانی آب منوط به ایجاد ساختار صحیح اجرایی است
پزشکیان: بریکس می‌تواند الگوی ارتباطی نوینی برای تقویت همکاری‌های کشور‌های عضو ارائه دهد
آمادگی ایران برای گسترش همکاری با اتیوپی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی
پزشکیان: گسترش و تعمیق روابط ایران و قزاقستان به نفع دو کشور و منطقه است
رشد چشمگیر «صنعت هسته‌ای» از منظر تحقیقات و صنعتی‌سازی
عارف: نگاه کلیشه‌ای موجب افت عملکرد دانش‌آموزان شده است
قالیباف: غرب به‌دنبال ایجاد ناامنی در کشور‌های مستقل و مسلمان است
پزشکیان: ساماندهی ناترازی انرژی نباید به معیشت مردم آسیب وارد کند
جوادی‌یگانه استعفا کرد
رئیس دفتر پزشکیان: باور رئیس‌جمهوری گشودن مرز‌های جدید پیشرفت است
گزارش دیوان محاسبات کشور از انحراف راهبردی در مولدسازی دارایی‌های دولت
قالیباف: کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و اتیوپی تشکیل شود
دیدار رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی با عراقچی
دستور یلدایی عارف به تولیدکنندگان، اصناف و نهاد‌های نظارتی
«سرو میوه، شیرینی، شام و ناهار» در همایش‌ها و جلسات اداری ممنوع شد
دیدار قالیباف با رئیس مجلس اتیوپی