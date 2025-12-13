باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در دستوری خطاب به تامین‌کنندگان کالا‌های مورد نیاز مردم و اصناف، تاکید کرد که از همه تأمین‌کنندگان محترم کالا‌های مورد نیاز مردم در این ایام انتظار می‌رود به روال گذشته کالا‌ها را با قیمت مناسب در اختیار اصناف قرار دهند و اصناف محترم هم مانند مناسبت‌های گذشته، کالا‌های مورد درخواست مردم را با سودی عادلانه عرضه کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به نهاد‌های نظارتی از جمله اتاق اصناف، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات هم دستور داد که ضمن افزایش نظارت، با معدود فروشندگانی که رعایت شرایط و ضوابط را نمی‌کنند، برخورد قاطعی کنند تا ان‌شاءالله هموطنان عزیز، یلدای گرم و بانشاط در کنار خانواده‌ها، اقوام و دوستان خود داشته باشند.

منبع: ریاست جمهوری