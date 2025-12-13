رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی با وزیر خارجه کشورمان دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «تاگسه چافو» رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی که در تهران به سر می‌برد، امروز شنبه با حضور در وزارت امور خارجه با «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

