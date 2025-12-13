شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: سقف سهمیه سوخت در نظر گرفته شده برای هر خودروی بنزینی ۲۰۰ لیتر در ماه است.

باشگاه خبرنگاران جوانشرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی اعلام کرد: سقف سهمیه سوخت در نظر گرفته شده برای هر خودروی بنزینی ۲۰۰ لیتر در ماه (مازاد بر ۶۰ لیتر نرخ اول و ۱۰۰ لیتر نرخ دوم) و برای هر خودروی دوگانه‌سوز ۹۵ لیتر در ماه (مازاد بر ۳۰  لیتر و ۱۰۰ لیتر) است.

 برای هر موتورسیکلت فعال و دارای کارت سوخت ۴۰ لیتر در ماه (مازاد بر ۲۵ لیتر نرخ اول و ۳۵ لیتر نرخ دوم) خواهد بود.

امکان سوختگیری مازاد بر سهمیه اعتباری ریالی در جایگاه‌های سوخت وجود دارد، اما سهمیه اعتباری-ریالی به آن تعلق نخواهد گرفت.

منبع: رادیو اقتصاد 

برچسب ها: سهمیه سوخت ، کارت سوخت
خبرهای مرتبط
تکلیف ۱۰۰ هزار خودروی پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد
سهمیه بنزین خودروهای نو شماره هنوز اجرایی نشده است + فیلم
افزایش ۲ برابری کارت‌های اضطراری در جایگاه‌های سوخت
آغاز سه‌نرخی شدن بنزین/ نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان برای کارت جایگاه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۳ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
بنزین باید لیتری ده هزار تومن بشه و سهمیه تاکسیا ماهی ۱۰۰۰ لیتر و بشدت هم کنترل بشن که کار کنن و باید جی پی اس داشته باشن و با دوربینام کنترل بشه
۱
۰
پاسخ دادن
تکلیف ۱۰۰ هزار خودروی پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد
جزئیات و زمان پیش فروش بلیط قطار دی ماه اعلام شد
۲ وب‌سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی هواپیما مسدود شد
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟ / قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزارتومان رسید
آیین‌نامه واردات خودرو دوباره اصلاح شد+ عکس
دومینوی بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی
توزیع روزانه ۸ هزارتن مرغ در سطح کشور
بانک‌های ناترازی دست‌اندازی برای چرخه اقتصادی کشور/ عدم نظارت، عامل ناترازی بانکهاست؟
بیش از ۴۰ درصد از تعمیرات نیروگاهی تا ۱۰ آذرماه آغاز شده است
بهترین سایت‌های خرید فالوور اینستاگرام؛ معرفی معتبرترین سایت‌ها
آخرین اخبار
سند ستاد ملی گذر مصوب شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴
خبر خوب برای حمل‌ونقلی‌های کشور/طرح جامع حمل‌ونقل به ایستگاه پایانی رسید+ فیلم
پیش‌بینی بارش‌های گسترده در کشور؛ برخی حوضه‌ها و استان‌ها در انتظار ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی
با چالش‌های ناترازی در حوزه برق آبی در تابستان آینده مواجه خواهیم بود؟ + فیلم
بیش از ۴۰ درصد از تعمیرات نیروگاهی تا ۱۰ آذرماه آغاز شده است
بهترین سایت‌های خرید فالوور اینستاگرام؛ معرفی معتبرترین سایت‌ها
چگونه امتحانات نهایی و میان‌ترم را بیست شویم؟
استعلام بیمه شخص ثالث با بیمه بازار: در چند ثانیه وضعیت‌ا‌ت رو چک کن
جزئیات و زمان پیش فروش بلیط قطار دی ماه اعلام شد
دومینوی بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی
معرفی بروکر با کمترین اسپرد (از صفر پیپ) معاملات فارکس - حساب معاملاتی پرمیوم اینوسلو
آیین‌نامه واردات خودرو دوباره اصلاح شد+ عکس
دلایل تداوم روند صعودی بازار سرمایه/ تازه‌واردان به بورس به چه نکاتی باید توجه کنند؟
بیمه رانندگان و سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی تعیین تکلیف شد
تکلیف ۱۰۰ هزار خودروی پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد
بانک‌های ناترازی دست‌اندازی برای چرخه اقتصادی کشور/ عدم نظارت، عامل ناترازی بانکهاست؟
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟ / قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزارتومان رسید
مالیات بر سوداگری؛ زمینه‌ساز بازگشت نقدینگی به مسیر تولید
توزیع روزانه ۸ هزارتن مرغ در سطح کشور
۲ وب‌سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی هواپیما مسدود شد
الزام شرکت‌های پخش کالا به اخذ مجوز از شهرداری، حذف شد
ادامه بارش‌ها در بسیاری از نواحی کشور تا پایان هفته
افزایش حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعبی مصرف گاز همزمان با ورود موج جدید سرما به کشور
تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در دوره سرد سال
ایران کشوری سهل، آسان و ارزان در حمل‌ونقل است
هزینه‌های ۲ برابری لجستیک در ایران نسبت به استاندارد جهانی
تبادل‌نظر وزرای نفت و راه و شهرسازی در حوزه انرژی
۴۱.۳ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد/ تامین ارز صنایع از ۳۰ میلیارد دلار گذشت
اتاق اصناف جشنواره فروش ویژه شب یلدا برگزار می‌کند