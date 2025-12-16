باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: با توجه به مشکلات افزایش قیمت و کمبود شیر، توزیع شیرمدارس همچون معضل بزرگ مطرح است.

به گفته وی، توزیع شیر مدارس در برخی مناطق انجام شده است، اما نمی توانند چندان طرح را اجرا کنند.

ظفری گفت: ۸.۵ میلیون دانش آموز از ابتدای آغاز سال تحصیلی منتظر شیر مدرسه هستند، درحالیکه نمی‌توانیم ۹۰ هزار تن شیر مدرسه دانش آموز را تامین کنیم و این موضوع را در جلسه وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرده‌ام که با گذشت ۳ ماه از سال تحصیلی ، اما این موضوع اجرا نشده است.