معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: از ابتدای سال جاری بیش از ۷ میلیون تخلف ساکن در پایتخت ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ درباره تخلفات ساکن اظهار داشت:هر یک از تخلفات از جمله پارک دوبله، توقف در حریم تقاطع‌ها و پارک در زیر تابلوی «مطلقاً ممنوع» به‌طور جداگانه می‌تواند در برهم زدن نظم شهری نقش داشته باشد.

وی افزود: پارک دوبله موجب اختلال در جریان عبور و مرور می‌شود و بخشی از سواره‌رو توسط این خودرو‌ها اشغال می‌گردد. به‌گونه‌ای که ممکن است در بخشی از خیابان فضای پارک مجاز وجود داشته باشد، اما خودروی دیگری در کنار خودروی پارک‌شده توقف کند که این اقدام عملاً نظم شهری را مختل می‌کند.

وی همچنین در خصوص توقف در حریم تقاطع‌ها گفت: به استناد ماده ۱۶۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، توقف در فاصله ۱۵ متری حریم تقاطع‌ها مطلقاً ممنوع است؛ چرا که گردش خودرو‌ها در این نقاط باید به سهولت انجام شود و از ایجاد ترافیک جلوگیری گردد.

سرهنگ فیروز کشیر اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷ میلیون فقره تخلف ساکن در پایتخت اعمال قانون شده است. 

وی افزود: در کلان‌شهر تهران بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو  وجود دارد و این آمار نشان می‌دهد پلیس با جدیت در حال برخورد با تخلفات ساکن است.

سرهنگ کشیر در ادامه گفت: با توجه به مطالبات مردمی که از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ نسبت به ترافیک‌های کاذبی که ناشی از تخلفات ساکن مطرح شد، پلیس راهور تهران بزرگ تصمیم گرفت یک گروه ویژه (گروه ضربت) را که صرفاً برای برخورد با تخلفات ساکن داشته باشد، ایجاد کند. این گروه از تاریخ ۹ آذرماه ۱۴۰۴ فعالیت خود را بصورت رسمی آغاز کرده و در نقاط مختلف شهر در حال برخورد می‌باشد.

سرهنگ کشیر افزود: این معابر شامل خیابان شهرداری، از میدان تجریش تا میدان قدس، خیابان ستارخان (از فلکه دوم صادقیه تا تقاطع خسرو)، خیابان رشید یاسمی از خیابان ولیعصر تا کردستان، خیابان امام خمینی (ره)، از خیابان خیام تا میدان حسن‌آباد است؛ مکان‌هایی که بیشترین درخواست و مطالبه مردمی برای ساماندهی تخلفات ساکن در آنها وجود داشته است.

وی همچنین افزود: اعمال قانون تخلفات ساکن شامل توقف در زیر تابلو «مطلقاً ممنوع»، سد معبر، توقف در پیاده‌رو و توقف در ایستگاه وسایل عمومی شامل ایستگاه اتوبوس و تاکسی که توسط گروه ضربت از تاریخ ۹ آذرماه ۱۴۰۴ تاکنون در پایتخت اجرا شده، در حدود ۷۰ هزار فقره بوده است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون، برخورد با تخلف توقف در پیاده‌رو در معابر تهران حدود ۴۲۰ هزار فقره اعمال قانون شده است؛ چرا که پیاده‌رو محل عبور عابران پیاده است و پارک خودرو در این مکان به معنای تعرض به حقوق شهروندان محسوب می‌شود.

سرهنگ کشیر خاطرنشان کرد: مجموع تخلفات ساکن در پایتخت در فصل پاییز امسال حدود ۳ میلیون فقره بوده که نشان‌دهنده برخورد جدی و قاطع پلیس با این‌گونه تخلفات است.

وی در پایان درباره خودرو‌های رهاشده گفت: اجرای این طرح پاسخی به مطالبات عمومی و اقدامی در جهت کاهش مزاحمت‌های شهری، زیباسازی چهره پایتخت، ارتقای نظم شهری و افزایش ایمنی و روان‌سازی عبور و مرور در معابر است. خودرو‌های رهاشده نه‌تنها جلوه شهر را نازیبا می‌کنند، بلکه می‌توانند موجب اختلال در ترافیک و حتی مشکلات دیگری شوند. با همکاری و مشارکت فعال مردم، می‌توان شهری ایمن‌تر، زیباتر و منظم‌تر داشت.

سرهنگ کشیر افزود: در آذرماه سال جاری حدود ۴۱۱ دستگاه خودروی رهاشده به پارکینگ منتقل شده است؛ چرا که با مالکان این خودرو‌ها تماس گرفته شد، اما پاسخی دریافت نشد. پلیس با همکاری مردم موفق به اجرای این طرح شد؛ و این طرح تا پاکسازی کامل ادامه دار خواهد بود.

