باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سعید معین مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: براساس پیش بینی های هواشناسی مبنی بر تغییرات آب و هوایی در دنیا و منطقه ما احتمال حمله ملخ صحرایی در اواخر زمستان یا اوایل بهار مواجه شویم.

به گفته وی، تا‌ اوایل آذرماه در شرایط لانینا به سر می بردیم که این امر منجر به کاهش میزان بارش و خشکسالی کشور می شود که با تغییر شرایط آب و هوایی به النینو، بارش ها به نرمال و بیش از نرمال می رسد. از این رو پیش بینی می شود که در فصل بهار با النینو قوی روبرو شویم که در نهایت جنوب ایران و شبه جزیره عربستان در فصل زمستان بارش ها بالاتر از نرمال و در برخی مناطق با سیل روبروست که همین امر تحریک بیابان و رشد علف در بیابان ها را به همراه دارد.

معین ادامه داد: از اوایل اسفند به بعد تا اواخر فروردین احتمال حمله ملخ صحرایی وجود دارد و نمی توان درصدی را برای آن اعلام کرد، اما بدلیل آنکه افزایش میزان بارش های بالاتر از نرمال و فراهم شدن شرایط برای مهاجم شدن ملخ قطعی است، احتمال حمله ۳۰ تا ۵۰ درصدی وجود دارد.

مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی حفظ نباتات با بیان اینکه برای مبارزه حداقل ۱۰۰ هزارهکتاری علیه آفت ملخ صحرایی، حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که هرچه سریع تر برای خرید سم، سم پاش و خودرو باید در اختیار سازمان قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه برآوردی راجع به میزان حجم حمله ملخ نمی توان داشت، گفت: برآوردها برآن است که بدلیل تاخیر ورود حمله ملخ صحرایی، سطح مبارزه حداکثر ۳۰۰ هزارهکتار است و استان های بوشهر، جنوب فارس، کرمان، منطقه جیرفت و ساحلی سیستان و بلوچستان و مناطق میانی آلوده می شود. گفتنی است امکانات فعلی جوابگوی ۲۰ تا ۲۵ روز مبارزه است و امیدواریم در صورت حمله ملخ صحرایی، خسارتی نداشته باشیم.