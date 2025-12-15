مدیرکل مبارزه با آفت عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: با توجه به تغییر شرایط آب و هوایی، احتمال حمله ملخ صحرایی به استان‌های جنوبی کشور از اوایل اسفند وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سعید معین مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: براساس پیش بینی های هواشناسی مبنی بر تغییرات آب و هوایی در دنیا و منطقه ما احتمال حمله ملخ صحرایی در اواخر زمستان یا اوایل بهار مواجه شویم.

به گفته وی، تا‌ اوایل آذرماه در شرایط لانینا به سر می بردیم که این امر منجر به کاهش میزان بارش و  خشکسالی کشور می شود که با تغییر شرایط آب و هوایی به النینو، بارش ها به نرمال و بیش از نرمال می رسد. از این رو پیش بینی می شود که در فصل بهار با النینو قوی روبرو شویم که در نهایت جنوب ایران و شبه جزیره عربستان در فصل زمستان بارش ها بالاتر از نرمال و در برخی مناطق با سیل روبروست که همین امر تحریک بیابان و رشد علف در بیابان ها را به همراه دارد.

معین ادامه داد: از اوایل اسفند به بعد تا اواخر فروردین احتمال حمله ملخ صحرایی وجود دارد و نمی توان درصدی را برای آن اعلام کرد، اما بدلیل آنکه افزایش میزان بارش های بالاتر از نرمال و فراهم شدن شرایط برای مهاجم شدن ملخ قطعی است، احتمال حمله ۳۰ تا ۵۰ درصدی وجود دارد.

مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی حفظ نباتات با بیان اینکه برای مبارزه حداقل ۱۰۰ هزارهکتاری علیه آفت ملخ صحرایی، حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که هرچه سریع تر برای خرید سم، سم پاش و خودرو باید در اختیار سازمان قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه برآوردی راجع به میزان حجم حمله ملخ نمی توان داشت، گفت: برآوردها برآن است که بدلیل تاخیر ورود حمله ملخ صحرایی، سطح مبارزه حداکثر ۳۰۰ هزارهکتار است و استان های بوشهر، جنوب فارس، کرمان، منطقه جیرفت و ساحلی سیستان و بلوچستان و مناطق میانی آلوده می شود. گفتنی است امکانات فعلی جوابگوی ۲۰ تا ۲۵ روز مبارزه است و امیدواریم در صورت حمله ملخ صحرایی، خسارتی نداشته باشیم.

برچسب ها: ملخ صحرایی ، آفت ملخ
خبرهای مرتبط
احتمال ۶۰ درصدی هجوم ملخ صحرایی به ایران وجود دارد+ فیلم
ملخ صحرایی تهدید بالقوه امنیت غذایی کشور است + فیلم
آفت ملخ صحرایی تامین امنیت غذایی را دچار چالش می‌کند+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی به بهانه سه نرخی شدن بنزین/ تاکسی‌ها تعهدات خود را فراموش نکنند
افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
بخشنامه ساعت کاری جدید دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
واریز سود سهام عدالت از شایعه تا واقعیت؛ اعلام زمان دقیق واریز منوط به همکاری شرکت‌ها
در بازار گوشت چه می‌گذرد؟
پیش بینی صادرات زعفران به ۲۱۴ تن تا پایان سال
ارزیابی ۱۱ هزار ساختمان از لحاظ ایمنی در کشور
اعلام جزئیات پیش فروش بلیت قطار برای ایام ماه رجب / ورود قطار‌های نو به حوزه مسافری کشور+فیلم
کشاورزان و دامداران هشدار کاهش دما و بارش برف و باران را جدی بگیرند
ثبات اقتصادی و کنترل تورم همزمان با برخورد با بانک‌های ناتراز
آخرین اخبار
حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی نیاز است
از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌ها اجتناب کنید
سامانه بومی معاملات بورس سال آینده زیر بار می‌رود/ ویژگی‌های سامانه جدید چیست؟+ فیلم
دریافت برخط مالیات بر ارزش افزوده؛ گامی در مسیر شفافیت مالی و خدمت‌رسانی سریع‌تر
اعلام جزئیات پیش فروش بلیت قطار برای ایام ماه رجب / ورود قطار‌های نو به حوزه مسافری کشور+فیلم
واریز سود سهام عدالت از شایعه تا واقعیت؛ اعلام زمان دقیق واریز منوط به همکاری شرکت‌ها
افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
کشاورزان و دامداران هشدار کاهش دما و بارش برف و باران را جدی بگیرند
بخشنامه ساعت کاری جدید دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
ثبات اقتصادی و کنترل تورم همزمان با برخورد با بانک‌های ناتراز
در بازار گوشت چه می‌گذرد؟
ارزیابی ۱۱ هزار ساختمان از لحاظ ایمنی در کشور
پیش بینی صادرات زعفران به ۲۱۴ تن تا پایان سال
افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی به بهانه سه نرخی شدن بنزین/ تاکسی‌ها تعهدات خود را فراموش نکنند
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آذرماه/نشست اضطراری وزیر راه و شهرسازی همزمان با هشدار سطح قرمز
سیستم یکپارچه فروش بلیت هواپیما در فرودگاه مهرآباد آغاز به کار کرد
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری دی ماه از سه‌شنبه
هشدار قرمز بارش سنگین در فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان
هشدار قرمز بارندگی در جنوب کشور؛ وزارت نیرو آماده‌باش کامل اعلام کرد
برقراری عدالت و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری
ضرورت توسعه تجدیدپذیر‌ها برای رفع ناترازی برق کشور/ صدور حدود ۱۰۰ هزار مگاوات پروانه احداث نیروگاه خورشیدی برای بخش خصوصی
تمام عرضه‌های اولیه‌ای که در بورس تهران انجام شده موفق بودند/ عرضه اولیه بزرگ در بورس در هفته آینده+ فیلم
افزایش ۲ هزار صندلی به ناوگان هوایی کشور با اتکا به توان بومی
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۳ آذرماه
صدور هشدار قرمز و نارنجی برای تشدید بارش ها در نواحی جنوبی کشور/ تهران پایان هفته بارانی خواهد شد
پاک‌نژاد: شرایط فروش نفت ایران تغییری نکرده است
حجم بالای بنزین ۳ هزار تومانی در کارت‌ها؛ نیازی به کارت جایگاه‌ها نیست
ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای بازرسی از شعب بانکی در زمینه مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
۲ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد تهران ساکن هستند/ اجرای طرح مسکن استیجاری در بافت‌های فرسوده تهران
افزایش بیش از ۲۷ هزار واحدی شاخص کل بورس