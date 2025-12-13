تفاهم‌نامه اجرای الگوی جامع آبادانی و پیشرفت شهرستان ارزوئیه با مشارکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد علوی و استانداری کرمان به امضا رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- تفاهم نامه الگوی جامع آبادانی و پیشرفت شهرستان ارزوئیه با هدف تحقق توسعه متوازن، ایجاد هماهنگی و یکپارچگی میان متولیان توسعه منطقه‌ای، بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی و جلوگیری از خام‌فروشی محصولات در شهرستان ارزوئیه اجرایی می‌شود.

در این تفاهم‌نامه، بنیاد علوی به‌عنوان بازوی اجرایی بنیاد مستضعفان در کنار استانداری کرمان در اجرای این تفاهم‌نامه مشارکت دارد و اجرای بخش‌هایی از برنامه‌های توانمندسازی و محرومیت‌زدایی را برعهده خواهد داشت.

ایجاد الگو‌های موفق توسعه‌ای و تعمیم آنها، توانمندسازی و حمایت مستقیم از اقشار کم‌برخوردار و توسعه بخش خدمات از دیگر اهداف پیش‌بینی‌شده در اجرای این تفاهم‌نامه است که جامعه هدف آن حدود ۲۰ هزار نفر را شامل می‌شود.

بر اساس این تفاهم‌نامه، حجم کل سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده ۷.۶ همت اعلام شده که از این میزان، ۴۶۰ میلیارد تومان به‌صورت منابع بلاعوض بنیاد،٣/٤٠٠میلیارد تومان تسهیلات بنیاد، ۸۴۰ میلیارد تومان از محل کمک‌های فنی و اعتباری و تسهیلات اشتغال استانداری و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی مصوب استانداری تأمین خواهد شد.

همچنین مشارکت گروه‌های جهادی، خیرین، مردم و بخش خصوصی در اجرای این طرح بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نقش مؤثری در تحقق اهداف توسعه‌ای شهرستان ارزوئیه ایفا می‌کند.

برچسب ها: بنیادعلوی ، سرمایه گذاری
خبرهای مرتبط
چهار هزار و ۲۲۱ فرصت شغلی در کهگیلویه‌ و بویراحمد محقق شد
۸۰ جهادگر در اردوی «محله کرامت» روستای خوانشرف نهبندان به مردم خدمت کردند
خدمت دندانپزشکان جهادگر به عشایر درمیان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پربازدیدترین‌ها
حکم قصاص نفس نامادری آوا دختر بچه ۴ ساله ارومیه‌ای اجرا شد
اَبَر‌ویلای شخص ذی‌نفوذ در حاشیه رود کرج تخریب شد
توقیف نفتکش خارجی با ۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق در دریای عمان
شهرکرد برفی از لنز دوربین+ تصاویر
تصادف در شاه عباسی / جان باختن یک جوان
صدور پروانه ۲۱۴۴ واحد مسکونی در شهرک شهید خراسانی اردبیل
ورود ۳ سامانه بارشی به مازندران
آبادی و سرسبزی، ثمره استفاده بهینه از آب در آبیز
آمل بر سکوی قهرمانی کشتی فرنگی جوانان مازندران
حیات هامون؛ حقیقتی پشت سد‌ها و روی خاک ترک خورده