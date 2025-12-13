در امتداد پیاده‌راه‌ها و کنار چهارراه‌های شلوغ کرمانشاه، همچنان دکه‌های مطبوعاتی دیده می‌شوند؛ همان کیوسک‌های قدیمی که سال‌ها پیش، ویترین پرهیجان صبحگاهی مردم بودند؛ جایی که بوی کاغذ تازه، صدای ورق خوردن روزنامه و صف کوتاه مشتریانی که دنبال خبر داغ بودند، فضای اطرافش را پُر می‌کرد.اما امروز که از کنار همین دکه‌ها عبور می‌کنی، تصویر دیگری پیش رویت است؛ بوی تلخ سیگار، فنجان‌های کاغذی قهوه، بطری‌های آب‌معدنی و بسته‌های خوراکی، جای روزنامه‌ها را گرفته‌اند. همان دکه‌هایی که زمانی قلب تپنده خبر بودند، اکنون اغلب به بوفه‌های کوچک خیابانی تبدیل شده‌اند.عده‌ای از جوانان در کنار دکه‌ها ایستاده‌اند؛ برخی سیگار می‌خرند، بعضی نوشیدنی سفارش می‌دهند و تنها معدودی از رهگذران با نگاهی گذرا تیترهای روزنامه‌ها را می‌خوانند.کم‌کم این سؤال ذهنمان را درگیر می‌کند:سود فروش سیگار و قهوه بیشتر است یا روزنامه و مجله؟ و مهم‌تر اینکه؛ چرا دکه‌ها از هویت مطبوعاتی تهی شده‌اند؟

جایی که دیگر بوی کاغذ روزنامه نمی‌آید

محمدعلی محمدی نائب‌رئیس اول اتحادیه کیوسک‌های مطبوعاتی کرمانشاه که بیش از دو دهه در این حوزه فعالیت داشته و دکه‌داران قدیمی هست، گفت: واقعیت این است که کیوسک‌ها دیگر کارکرد رسانه‌ای گذشته را ندارند و عملاً از حالت مطبوعاتی خارج شده‌اند.وی نخستین علت این وضعیت را گریز مردم از نشریات مکتوب عنوان کرد و افزود: فضای مجازی عملاً جای رسانه‌های چاپی را گرفته است. از سوی دیگر، افزایش قیمت روزنامه که امروز کمتر از ۵ تا ۱۰ هزار تومان نیست ـباعث شده بسیاری از کارمندان و مخاطبان سابق مطبوعات امکان خرید روزنامه را نداشته باشند.

محمدی از روزهایی گفت که روزنامه باختر (روزنامه استان کرمانشاه) ۱۷۰ نسخه فقط در دکه او فروش داشت و یادآور شد: زمانی تنها از روزنامه باختر (روزنامه استان کرمانشاه) در کیوسک من ۱۷۰ نسخه در روز فروش می‌رفت، در حالی که اگر می‌خواستم تا ۳۰۰ نسخه آن هم مشتری داشت. اما امروز باختر به یک نشریه چهار صفحه‌ای با شمارگان بسیار محدود تبدیل شده و تعداد نسخه‌ای که در سطح استان توزیع می‌شود به‌زحمت به چندصد عدد می‌رسد.این دکه‌دهر قدیمی، آمار نگران‌کننده‌ای ارائه داد و افزود: کل نشریات سراسری و محلی که هر روز وارد کرمانشاه می‌شود، به هزار نسخه هم نمی‌رسد، در حالی‌ که فقط شهر کرمانشاه ۴۰۰ کیوسک مطبوعاتی دارد و در ۱۳ شهرستان استان نیز تعداد زیادی کیوسک فعال است؛ این یعنی در مواردی، سهم هر دکه تنها یک یا دو نسخه روزنامه است.