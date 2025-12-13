باشگاه خبرنگاران جوان - طرح حمایت از جوانی جمعیت و خانواده با هدف حمایت از خانواده‌ها و تشویق به افزایش جمعیت در کشور به تصویب رسیده است. بر این اساس دولت به منظور رفاه حال شهروندان بسته حمایتی برای آنها را در نظر گرفت. اهدای زمین رایگان به افراد واجد شرایط بود که به آنها تعلق گرفت؛ اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است اجرای این طرح با تاخیر مواجه شده است.

شهروندخبرنگار‌های ما با ارسال پیام‌هایی خواستار رسیدگی به این مشکل شدند.

متن پیام شهروندخبرنگار‌ها

سلام من ۴ فرزند دارم فرزند اول من سال ۱۳۸۷و فرزند آخر من در سال ۱۴۰۳ به دنیا آمد. الان ۱۵ ماهه برای زمین ثبت نام کردم ولی هیچ خبری نیست؛ بنیاد مسکن هم که مراجعه می‌کنیم؛ به ما می‌گویند در حال بررسی هستیم. لطفأ پیگیری کنید ما باهزاران امید ثبت نام کردیم.

با سلام و عرض ادب منم ۸ تا فرزند دارم آخری من متولد ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ است وفرزند نهم من هم آخرآذرماه دنیا میاد توی خونه مستجری زندگی میکنیم خواهش مندیم پیگیری کنید. برای زمین هم ثبت نام کردم، اما دفترستادجوانی جمعیت هیچکدام جواب درست حسابی ندادند خواهشمندیم پیگیری کنید.

