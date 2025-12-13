باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- اقبال خانی پیش از ظهر امروز شنبه در مراسم نمادین استانی گرامیداشت روز جهانی معلولان که با حضور مسئولان، دانش آموزان با نیازهای ویژه و خانواده های آنان در کانون شهید مطهری شهرستان دهگلان برگزار شد، با تأکید بر شعار امسال مبنی بر «فراگیر سازی ، مسیر پیشرفت اجتماعی» اظهار داشت: با توجه به افزایش آمار معلولیت به دلایل مختلف مسأله یکسانسازی فرصتها برای معلولین امر مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.آموزش وپرورش شآموزش وپرورش استثنایی
خانی با تأکید بر لزوم بهرهمندی معلولان از فرصتهای اجتماعی برابر تصریح کرد: تلفیق اجتماعی با فراگیر سازی معنا می یابدو نیازمند اصلاحات ساختاری، همکاری بیننهادی و مشارکت مستقیم افراد دارای معلولیت در فرایندهای نظارتی است، دسترسی برابر به آموزش، حملونقل، فرهنگسازی عمومی و اجرای کامل قوانین حمایتی، محورهای اصلی عبور از وضع موجود به سمت جامعهای فراگیر و عادلانه است.
وی با اشاره به اینکه معلولیت محدودیت نیست بلکه روایتی دیگر از ادارک و آغاز یک روایت متفاوت از زندگی است، اضافه کرد:آموزش فراگیر به معنای ایجاد فرصتهای یادگیری برابر برای همه افراد، بدون توجه به تفاوتها، نیازها یا محدودیتهای آنها است، جامعه ای که برای همه جایگاه دارد و معلولیت را جلوه ای دیگر از توانایی تعریف می کند که در آن تفاوت هافرصتی برای رشد خواهد بود.
رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان با اشاره به اینکه معلولیت یک تجربه انسانی است، تجربهای که هر فردی در هر زمانی ممکن است با آن مواجه شود، گفت:جامعه ای که برای همه جایگاه دارد، معلولیت را نه یک نقص بلکه جلوه ای دیگر از توانایی می داند که تفاوت ها هر کدام فرصتی برای رشد خواهد بود.
وی تصریح کرد: جامعهای است که «میفهمد»، «میپذیرد»، «توانمند میسازد» و در مسیر تعهد قانونی، اخلاقی و عدالت اجتماعی گام برمی دارد در پی فراهم کردن فرصتی برای تحقق این حقیقت است که افراد دارای معلولیت نیازمند ترحم نیستند، بلکه مستحق فرصت برابر، استقلال آفرینی ، دسترس پذیری و مشارکت واقعی در جامعه هستند.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان ادامه داد: با مشارکت مشاور استاندار کردستان در امور معلولان وسازمان بهزیستی استان با تخصیص خدمات بیمه ای کارفرما وخویش فرما بستر و مقدمات ایجاد تعاونی ملی فراگیر کودکان استثنایی در شهرستان سنندج (مخصوص سه دهک پائین جامعه)فراهم شده تا بستری برای تقویت آینده شغلی، کفایت مالی و اجتماعی کودکان استثنایی باشد.
خانی عنوان کرد: در نشست کارگروه تخصصی حمایت از معلولان نیز مصوب شده تا خدمات آموزشی رایگان برای دانشآموزان با نیازهای ویژه دارای آسیب بینایی، شنوایی ومعلول جسمی حرکتی استان از سوی بنیاد قلمچی ارائه شود.
گفتنی است مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولان که مقرر بود چهارشنبه 12 آذرماه در سنندج برگزار شود به دلیل شیوع ویروس آنفلوآنزا ومجازی شدن مدارس برگزار نشد و به مراسم امروز در شهرستان دهگلان موکول گردید.